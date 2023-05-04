Кинологи назвали признаки счастливой собаки

«Последовательность и системность определяют комфорт вашего любимца. Если вы нарушаете эту последовательность, то питомец живет в постоянном стрессе, каждый раз не зная, как поступить. Счастливый питомец живет по правилам: он знает, когда его покормят и погуляют, можно ли лежать на хозяйском диване и выпрашивать лакомства или это строго запрещено. Такая собака всегда понимает, что от нее ждут и какие действия не вызовут одобрения», - добавил кинолог.