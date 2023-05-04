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Кинологи назвали признаки счастливой собаки

Счастливая собака живет по четкому распорядку дня, с азартом воспринимает игры с сородичами, умеет контролировать эмоции и спокойно реагирует на запреты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Кинологи назвали признаки счастливой собаки
© Unsplash

День собачьего счастья отмечается 4 мая.

«Конечно, не нужно перекладывать человеческие эмоции на собаку. Говоря о счастливой собаке, мы подразумеваем, что она здорова, активна, проявляет интерес к обучению и играм. Для этого важен ответственный подход хозяина к воспитанию и содержанию питомца», - сказал Владимир Голубев.

Он пояснил, что собаки любят жить по правилам, которые установлены хозяином. Для всех питомцев они очень важны.

«Последовательность и системность определяют комфорт вашего любимца. Если вы нарушаете эту последовательность, то питомец живет в постоянном стрессе, каждый раз не зная, как поступить. Счастливый питомец живет по правилам: он знает, когда его покормят и погуляют, можно ли лежать на хозяйском диване и выпрашивать лакомства или это строго запрещено. Такая собака всегда понимает, что от нее ждут и какие действия не вызовут одобрения», - добавил кинолог.

Кроме того, по его словам, довольный жизнью питомец с большим удовольствием и азартом воспринимает игры, любит взаимодействовать с хозяином и с сородичами.

«Счастливая собака доверяет хозяину и ориентируется на него. Для нее он предсказуемый и надежный лидер. Питомец испытывает привязанность к хозяину и с удовольствием выполняет команды, чтобы получить похвалу», - добавил он.

Также счастливый пес умеет контролировать свои эмоции и спокойно реагирует на запреты.

«Любой запрет для счастливой собаки не будет стрессом. Она не станет скулить в погоне за вниманием, не будет попрошайничать или ходить за собаководом хвостиком», - заключил он.

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