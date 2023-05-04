Как в освобожденном Сталинграде состоялся матч, о котором написали даже в Лондоне

1 мая 2023 года на «Волгоград-Арене», где пять лет назад проходили игры чемпионата мира по футболу, в присутствии 37 тысяч зрителей состоялся ретроматч ветеранских команд. Все было выдержано в стилистике советского футбола. Команды добирались на стадион на ретро-автобусе, перед началом игры вышедшие на поле в ретроформе футболисты вручили друг другу букеты цветов, как это практиковалось в 40-е годы, а на афише значилось: «Динамо» Сталинград - «Спартак» Москва.

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Все, как и 80 лет назад. Только сегодня в составе гостей были ветераны «красно-белых», а главным тренером стал Олег Романцев. А вот цвета их соперников защищали ветераны «Ротора» и «Динамо», которыми с тренерской скамейки руководил Валерий Газзаев.

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Встреча, состоявшаяся 2 мая 1943 года, вошла в историю отечественного, да и всего мирового футбола как «Матч на руинах Сталинграда». Только что отгремела одна из самых кровопролитных битв в истории второй мировой войны. Победа Красной Армии под Сталинградом стала коренным переломом в Великой Отечественной войне. Город на Волге лежал в руинах, но было решено организовать знаковое спортивное мероприятие, чтобы показать: Сталинград возвращается к мирной жизни.

Для проведения футбольного матча пригласили московский «Спартак», одну из ведущих команд страны. Единственным местом, более-менее пригодным для проведения игры, был стадион завода «Азот», расположенный на южной окраине города. С поля убрали зенитные орудия, сотни добровольцев помогали засыпать воронки и убирать осколки. На трибунах, которые вмещали около трех тысяч зрителей, собралось почти десять.

Хозяева поля решили играть под флагом «Динамо», хотя в последнем довоенном чемпионате СССР Сталинград представлял «Трактор». Начало войны застало волжан в Сталино, как тогда назывался Донецк. Немецкие войска уже подступали к Минску, но 26 июня состоялся матч «Трактора» со «Стахановцем». Это была последняя игра в так и не завершенном чемпионате СССР 1941 года. После ее окончания сталинградские футболисты вернулись в родной город.

Кто-то ушел в действующую армию, кто-то работал на оборонных заводах, не прекращавших давать продукцию даже в то время, когда на улицах города шли бои. Собирал команду для матча капитан «Трактора» Константин Беликов, попросивший помочь в этом шофера Савву Пиликяна. Тренировки проводил Сергей Плонский, который до войны успел окончить московский инфизкульт. Он следил за тем, чтобы на занятиях футболисты не перегрузили себя, а также добился усиленного питания - пшенной каши и селедки.

Спартаковцы добирались в Сталинград, как сказали бы сейчас, чартерным рейсом. Планировали вылететь заблаговременно, но из-за угроз налета вражеской авиации вылет из Москвы отложили. Прилетели спартаковцы за несколько часов до игры. «Красно-белые» собрали практически оптимальный состав, который к тому же играл в чемпионате Москвы. Сталинградцы играли, что называется, с листа.

Нескольким футболистам хозяев перед началом игры вручили боевые награды. Сам матч проходил в упорной борьбе. Спартаковцы с первых минут устроили настоящий штурм ворот хозяев. Блестяще действовал на последнем рубеже Василий Ермасов, который до начала встречи под аплодисменты зрителей был награжден медалью «За отвагу». Сталинградцы дождались своего шанса, и в контратаке Пиликян забил единственный гол.

Известие о матче в только что освобожденном от немецко-фашистских захватчиков городе долетело даже до Туманного Альбиона. В лондонской газете «Таймс» журналист Брюс Харрис написал: «Мы узнали о состоявшемся в Сталинграде матче московского «Спартака» с местной командой и ощутили настоящую радость. Можно ли было подумать, что Сталинград после таких переживаний, какие не выпадали ни одному городу, сможет выставить на поле футбольную команду! Это одно из проявлений того духа, который свойственен русским воинам. Такого несокрушимого, которого никто не может сломить. Если русские могут играть в Сталинграде, это свидетельствует, что они уверены в будущем».

За десятилетия, прошедшие с момента матча «На руинах Сталинграда», он оброс многочисленными легендами и мифами. Один из них гласил, что мяч на футбольное поле был сброшен с истребителя, который пилотировал легендарный летчик Покрышкин. Якобы после этого мяч ударился о кочку и улетел за пределы стадиона. Эту красивую легенду лишь в 1983 году развеял один из участников матча волгоградец Георгий Шляпин.

В честь юбилеев исторического матча в городе-герое на Волге проводились встречи с участием ветеранских команд. В 2008-м в игре в честь 65-летия сборная Волгограда сыграла вничью со «Спартаком». Мирным исходом завершилась и встреча ветеранов «Ротора» и «Спартака» десять лет назад. В игре, посвященной 80-летнему юбилею, москвичи победили со счетом 2:0. Только результат в подобных матчах не имеет никакого значения.