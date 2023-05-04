Найдены следы сексуального поведения мамонтов

Мамонты испытывали муст – состояние во время брачного периода, для которого характерны повышенный уровень тестостерона и чрезвычайно агрессивное поведение. Установить это российским ученым и их западным коллегам помог анализ дентина из бивня самца, жившего на территории России около 36 тысяч лет назад.

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В настоящее время муст характерен для самцов слонов – во время брачного периода уровень тестостерона у них может повыситься вплоть до 140 раз, а сами стать чрезвычайно агрессивными по отношению к окружающим. Об аналогичном сексуальном поведении у мамонтов до настоящего времени не было достоверных сведений.

Исследователи из Музея мамонта им. П.А. Лазарева СВФУ, Сибирского и Дальневосточного отделений РАН совместно с коллегами из Нидерландов, США и Франции сравнили образцы дентина – минерализованной ткани зубов – из бивня самца мамонта возрастом 33 – 38 тысяч лет, самки мамонта, жившей на острове Врангеля около пяти тысяч лет назад и африканского слона, убитого в Ботсване в 1963 году во время муста.