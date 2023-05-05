Как крепость защитила Россию почти без единого выстрела

Владивосток основали в XIX веке как город-крепость, и защита "тихоокеанского окна" России долго была его основной задачей. За свою более чем вековую историю Владивостокская крепость практически не стреляла — только в конце Второй мировой войны поддержала огнем советское наступление на японские позиции.

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Она одним своим присутствием уберегала страну от атак с моря.

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Рассказываем об истории крупнейшей морской цитадели Дальнего Востока и о том, как она стала популярным музеем-заповедником

Основание крепости

Владивостокская крепость — большой комплекс оборонительных сооружений, которые рассредоточены по полуострову Муравьева-Амурского и нескольким островам в окрестностях города. Крепость создана именно здесь не просто так. "Выбор места связан с тем, чтобы закрыть доступ возможного неприятеля в Амурский залив, чтобы не было свободной щели между Россией и единой тогда Кореей", — рассказывает краевед, автор книг о цитадели Владимир Калинин.

Таким образом, из Владивостока можно было контролировать долину судоходной реки Суйфун (ныне Раздольная), которая тянется вглубь материка. Кроме того, из ее устья через бассейн озера Ханка и по реке Уссури можно было добраться до Хабаровска, а при необходимости — проложить по долинам этих водоемов железную дорогу. Более северная река Амур для таких целей не годилась — слишком сложный фарватер у ее устья. Владивосток оказался в роли естественных ворот внутрь России и всего континента.

ТАСС

Военный пост "Владивосток" был основан по приказу генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского в 1860 году, а уже в 1870-х годах сюда перенесли главный военный порт России на Тихом океане. Во время Русско-турецкой войны 1878 года возникла угроза нападения на порт войск, выступавших в коалиции с Турцией, Англии и союзного ей Китая, а спешно возведенные на мысах Голдобина и Эгершельд временные батареи не могли надежно его защитить. Тогда сюда прибыл заведующий инженерной частью Восточно-Сибирского военного округа полковник Павел Федорович Унтербергер, который предложил построить укрепления и береговые батареи на сопках Встречная, Орлиное Гнездо и Буссе.

Строительство начали немедленно. Осмотрев Владивосток, Унтербергер уехал в Петербург с докладом о том, как обустроить крепость. По его замыслу, важным было защитить город не только с моря, но и с суши, а также закрыть неприятелю доступ в Амурский залив, а заодно и в пролив Босфор Восточный. Для этого он предложил установить нарезные девятидюймовые пушки, которые могли соперничать с орудиями британских броненосцев.

Доклад нашел отклик в военном руководстве империи. На стратегических высотах города построили несколько укреплений, и Владивосток начал превращаться в город-крепость. Работы ускорились, а вернувшийся в город Унтербергер стал лично руководить вооружением новых батарей.

Поднят флаг

В 1880 году Владивосток получил статус города. Тогда сюда же пришла эскадра адмирала Степана Лесовского, который на тот момент был морским министром, но сам себя практически разжаловал и отправил в дальний морской переход. Его флот привез в город крепостную артиллерию и те самые девятидюймовые пушки. А в 1885 году в дальневосточную крепость доставили уже 11-дюймовую артиллерию.

"Привезти-то эти пушки привезли, а как выгружать — непонятно: пушки тяжелые, существующие пристани такую массу не держат, — рассказывает Калинин. — Распоряжался выгрузкой бравый лейтенант Терентьев. Он, пользуясь крепкими русскими словами, приказал пропустить через стволы крепкие растительные канаты и сбросить пушки за борт. Казенное имущество! В соленую воду! Это же порча орудий! Нет, говорит, бросайте все за борт. Ну, побросали, что ж делать. А концы тросов всплыли на поверхность, и силами роты солдат пушки волоком вытащили на берег, тут же смазали и привели в надлежащее состояние".

ТАСС

Следующий этап становления крепости связан с началом строительства Транссибирской железной дороги.

"Голову" магистрали нужно было защитить, и в 1889 году на мысе Голдобина подняли флаг и уже официально объявили Владивосток крепостью.

"В 1895 году, после Японо-китайской войны, стало ясно, что у России на Дальнем Востоке появился новый противник — Япония. Начались мобилизация и строительство новых укреплений. Стали бетонировать батареи, и пошло бы дело быстро, но в 1898 году внимание властей империи переключилось на занятый Россией Порт-Артур на Желтом море, укрепление которого стало приоритетным. Тогда линию обороны Владивостока сдвинули непосредственно к городу и постройку двух передовых фортов отложили", — говорит краевед.

Боевое крещение крепости

Владивосток, уже будучи неплохо защищенным городом, во время русско-японской войны все же один раз подвергся обстрелу неприятеля в 1904 году. Но обошлось без больших потерь и разрушений, поскольку японцы не смогли бить прицельно с безопасного расстояния в Уссурийском заливе. Но сам факт обстрела дал новый импульс укреплению города.

"Резко вырос гарнизон, началась застройка батареями острова Русский. К концу войны гарнизон состоял уже из 60 тыс. человек, оформилась линия обороны по долине реки Седанка. Окопы рыли не простые, а в виде расчлененных (то есть разделенных на несколько отдельных частей — прим. ТАСС) опорных пунктов, гибко вписанных в местность. В результате японцы, осведомленные о том, что тут происходит, и потерявшие при осаде Порт-Артура до 110 тыс. человек убитыми и ранеными, решили, что воевать лучше там, где противника нет, — на Сахалине. Они "отгрызли" половину Сахалина, а Южно-Уссурийский край (в Российской империи название части территорий Дальнего Востока — прим. ТАСС) даже не стали пробовать. Крепость свою миссию выполнила", — отмечает Калинин.

Перед Первой мировой войной крепость снова начали улучшать. На острове Русский возводили мощные форты и батареи. Семь новых фортов построили на материке, некоторые — расчлененного типа, и все — максимально адаптированные к местности, с подземными ходами и убежищами. Возводились подбрустверные галереи, бетонные позиции для стрелков, кофры для обстрела рвов, контрминные галереи.

"На одном только форту №2 было 3,5 километра закрытых (блиндажи, убежища, специальные укрытия — прим. ТАСС) и подземных сообщений. Создавали разветвленную сеть дорог, обустраивали тоннельные пороховые погреба, вели серьезную боевую подготовку войск. Тогда же интенданты провели ревизию и вычистили все склады, на которых, в частности, обнаружились сгнившие от старости и сырости, существовавшие уже тогда бульонные кубики Maggi", — рассказывает Калинин.

Темпы строительства были рекордными, и к Первой мировой войне улучшения крепости почти завершились.

Первая мировая война и новая жизнь

В Первую мировую войну крепость делала свое дело. Владивосток был крупнейшим логистическим центром империи, и через него шел гигантский поток военных грузов. В Архангельске в то время железная дорога была только узкоколейной, а в Мурманске ее просто не было до 1917 года, поэтому именно Владивосток стал единственной форточкой, через которую можно было ввозить грузы, в том числе рельсы из США для строительства дорог в Мурманск и Архангельск.

"В Гражданскую же войну крепость умерла, и юридически эта смерть была оформлена в 1923 году при советской власти, — говорит Калинин. — Полное расформирование, ликвидация. Но перед тем, как крепости помереть, была проведена большая инвентаризация. Во Владивосток прибыла комиссия, которая составила отчет и собрала пять вагонов технической документации, что сделало фонд по Владивостокской крепости самым большим в Российском государственном военно-историческом архиве".

ТАСС

Вывод комиссии был однозначным: все это еще понадобится и будет востребовано. А поэтому нужно было проследить, чтобы с теми инженерами, для которых крепость стала делом жизни, ничего не случилось. И действительно в 1929–1930 годах после советско-китайского вооруженного конфликта на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) здесь появились новые артиллерийские батареи. А уже в 1931 году руководство СССР приняло решение о создании Морских сил Дальнего Востока и строительстве береговой обороны.

Советская перестройка крепости

Новую оборону Владивостока, с одной стороны, строили с нуля, с другой — на прочном фундаменте. Были построены новые 180-мм батареи, которые стали костяком береговой обороны. "Ряд береговых батарей, оставшихся за пределами городской черты и в том числе на острове Русский, вновь вооружили, постепенно включив их в воссоздаваемую систему береговой обороны. Когда это было невозможно, но сами позиции оказывались удачными, старые батареи полностью или частично уничтожали, а на их месте возводили новые", — рассказывает Виктор Шалай, директор Дальневосточного государственного музея-заповедника им. Арсеньева, в состав которого теперь входит Владивостокская крепость.

Практически заново в 1930–1940 годах пришлось решать проблему защиты акватории залива Петра Великого от возможного проникновения неприятельского флота. Ключевую роль сыграло строительство трех береговых башенных батарей: на острове Русский была возведена 305-мм береговая башенная батарея №981 (Ворошиловская батарея) с двумя трехорудийными башенными блоками. Еще по одной батарее со 180-мм пушками создали на острове Аскольд и на мысе Гамова.

"В результате совмещения концептуальных наработок имперского и советского периодов в области обороны российского Дальнего Востока был создан комплекс сооружений береговой обороны Главной военно-морской базы Тихоокеанского флота "Владивосток" — один из самых сильных не только на Тихом океане, но и во всем СССР", — заключил Виктор Шалай.

Сооружения крепости активно использовались советской армией в годы Второй мировой войны. Так, командный пункт Тихоокеанского флота (ТОФ) располагался в бывшем форте №2, а в форте Суворова — командный пункт Береговой обороны ТОФ "Гранит". На форте №4 оборудовали защищенный узел связи "Удар" для поддержания контакта с кораблями в море, а на некоторых других фортах хранился боезапас для береговых батарей. В августе 1945 года батарея на острове Фуругельма даже вела огонь по японским позициям на территории Кореи, поддерживая наступление советских войск.

"Но самое главное: участие в защите Владивостока в качестве тылового рубежа обороны в ходе Второй мировой принимал пояс фортов долины реки Седанка. В 1945 году он вошел в состав Владивостокского боевого участка, ответственность за оборону которого возложили на 12-ю морскую железнодорожную артиллерийскую бригаду ТОФ. Так что оборонительная система была готова — были фортсооружения, войска и ответственный за них штаб. Если бы это потребовалось, форты бы поработали", — рассказал Калинин.

По его словам, именно наличие во Владивостоке серьезных оборонительных возможностей позволило советскому руководству не волноваться о внезапном нападении со стороны милитаристской Японии с моря и сосредоточить внимание на обороне сухопутной границы, а также на европейском театре военных действий.

Упадок и снова возрождение

После распада СССР военные начали быстро покидать Владивостокскую крепость. Форты, батареи и прочие сооружения остались без охраны. В лучшем случае они тихо покрывались плесенью и ржавчиной, в худшем — доставались на разграбление мародерам, которые увозили отсюда все на металлолом. "Они пилили металлолом, откручивали радиоэлектронику, сматывали и уносили кабели. Объекты сильно пострадали, ведь часть спиленных металлоконструкций была соединена с бетоном, отчего он тоже начинал разрушаться", — вспоминает председатель образованного в 1997 году Владивостокского диггер-клуба Артур Романенко.

Несмотря на получение крепостью статуса памятника истории и культуры, охранять и восстанавливать его было некому. Многие общественные организации пытались своими силами обезопасить крепость и очистить ее от мусора, но это лишь отодвигало ее гибель.

Ситуация изменилась в середине 2000-х годов, когда памятник взяло под крыло Агентство по охране и использованию памятников истории и культуры в составе Минкультуры РФ.

"Титаническую работу провели сотрудники агентства, в том числе юристы, которые оформляли необходимые бумаги и создали настоящий прецедент. На этой основе новосозданному музею было гораздо проще принимать на баланс весь комплекс сохранившихся сооружений", — уверен глава диггер-клуба.

ТАСС

Так удалось сохранить больше сотни объектов Владивостокской крепости, 96 из которых описаны документально и поставлены на кадастровый учет, а 66 переданы в управление созданному в 2019 году музею-заповеднику. Правда, часть исторического наследия оказалась разрушена настолько, что, кроме ровной площадки, ничего не осталось. По словам Шалая, работа по установлению зон охраны для каждого значимого форта, капонира или батареи еще не окончена.

У половины из принятых на баланс исторических сооружений до конца 2023 года появится охранная зона. Она нужна, чтобы в том числе регулировать бесконтрольную застройку близлежащих участков земли и защитить виды, открывающиеся с фортов и возвышенностей крепости, от многоэтажек.