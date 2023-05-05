Почему в советское время День печати отмечали 5 мая

Представить себе жизнь современного общества без прессы невозможно. Можно менять носители слова, выпускать газету на доске как в Древнем Риме, бумаге или, как сейчас в большинстве случаев, читать с экрана монитора. Суть остается одинаковой – получение гражданами нужной им информации. В России существует официальный праздник прессы, но долгое время вся страна отмечала его 5 мая – это был День печати.

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Приурочен он был к выходу первого номера главной газеты Советского Союза «Правда» в 1912 году. Кстати, нынешний праздник отмечается тоже в день выхода самой первой российской газеты «Ведомости» в 1703 году – 13 января. Но на протяжении десятилетий журналистское сообщество, а с ним и читатели, праздновали именно 5 мая. Многие продолжают это делать до сих пор.

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Даже в 1990-е, когда уже официально существовал новый праздник (с 1991 года), то продолжали отмечать «по старому стилю». И это были не только веселые попойки в редакциях – он выплескивался на городские улицы. Различные издания устраивали тематические площадки, приглашали на них самых известных своих авторов, героев публикаций, артистов. Так что народ тоже был вовлечен.

И уж точно мало кто в этот день вспоминал, что сам праздник был приурочен к выходу первого номера газеты «Правда». Тем более, что и сам номер в далеком 1912 году выпустили ко дню рождения Карла Маркса.

И совсем мало кто знает, что это была уже третья «Правда». Первым был литературно-публицистический журнал с таким названием, который 120 лет назад, в 1903 году, начал издавать инженер-путеец и искусствовед Валентин Кожевников. Надо отметить, это было довольно солидное издание, достаточно сказать, что среди его авторов были писатель и будущий нобелевский лауреат Иван Бунин и первый советский нарком просвещения Анатолий Луначарский. Но из-за вечных цензурных ограничений он просуществовал лишь до 1906 года.

Второй стала русскоязычная газета «Правда», которую издавали в Австро-Венгрии в 1908–1912 годах. Она была социал-демократической, но не большевицкой. Хотя одно короткое время, в 1910 году, их влияние возросло и редактором там выступал даже Лев Троцкий, а в редколлегию был введен Лев Каменев. Но потом, похоже, от сторонников Ленина там освободились. Газета впоследствии, чтобы отличить от более поздней, получила условное название «Венская «Правда».

Тогда лидер большевиков на VI конференции РКП (б) в Праге в 1912 году предлагает начать издавать свою ежедневную газету. Хотя уже издавалась «Социал-демократ» и именно эта газета считалась официальным органом партии. Но она печаталась за рубежом, а вот в России стали издавать «Правду» на легальных основаниях – там после революции 1905–1907 годов появилась свобода слова.

Издатели «Венской «Правды» были чрезвычайно возмущены таким беспардонным воровством названия, обращались даже к европейским социал-демократам, чтобы те выступили как третейские судьи. Но безрезультатно – когда такое было, чтобы большевики что-то отдали обратно?

После Октябрьской революции 1917 года «Правда» становится уже официально главным печатным органом РСДРП(б) и страны. В 1922 году проходил XI съезд партии и на нем вспомнили, что газете исполняется 10 лет. Ленин не мог пройти мимо этой даты, поскольку сам подписывал в печать первый номер, и он же придумал выпустить его 5 мая в день рождения Карла Маркса. Он пишет юбилейную статью и проводится День партийно-советской печати. С этого момента и стали праздновать День печати ежегодно.

Вопреки сложившемуся мнению, в СССР далеко не вся печать была партийной. Она делилась на четыре категории. Первая – это органы РКП(б), а потом ВКП(б) и КПСС. К ним относится как раз газета «Правда», а также партийные органы ЦК союзных республик, областей и районов.

Далее шла советская пресса и, надо сказать, она была куда как популярнее партийной. Самой знаменитой из них стали «Известия» Советов депутатов трудящихся СССР.

Но наиболее любимыми были общественные газеты и журналы. Профсоюзы издавали «Труд», железнодорожники «Гудок», к общественным относились, как это не удивительно, и комсомольские издания – «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», журналы «Молодая гвардия», «Рабочая смена» (впоследствии «Парус»), «Юность». К общественным относилась практически вся остальная пресса. Отдельно стояла, как и сейчас, научная пресса.

Считается, что в советское время свобода слова отсутствовала. Во многом это так – писать можно было не на все темы, далеко не на все. Но приветствовалась так называемая «конструктивная критика». Более того, без нее было нельзя.

Однако построена она была по иерархическому принципу – районные газеты могли критиковать, скажем, руководство колхозов и предприятий, областные — руководство районов, союзные – руководство областей, а центральная пресса кого угодно, кроме высшего руководства страны и партии.

И надо сказать, это работало. Неадекватная реакция какого-либо руководителя на критику считалась признаком некомпетентности и такой начальник, скорее всего, лишился бы должности. Представить себе, что кто-то, как сейчас, начнет истерику и потребует снять публикацию было трудно, хотя и случалось. Таким образом советская пресса играла еще и важную роль в отборе кадров и обеспечивала общий, достаточно высокий, уровень руководства.