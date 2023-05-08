Почему дарят гвоздики на 9 мая

Охапки ярких цветов возлагают к мемориалам, установленным в память о событиях, героях и жертвах Великой Отечественной войны. Гвоздики на 9 мая принято дарить ветеранам – чтобы выразить бесконечную благодарность за мирное небо над головой. Но почему именно эти цветы? Как зародился обычай дарить гвоздики в День Победы, читайте в нашей статье.

Легенда: как гвоздики превратились в символ

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Место гвоздикам нашлось в эпосе древнегреческой мифологии. Согласно одной из трех версий, богиня Артемида охотилась, когда услышала пастушью свирель. Разозлившись на пастуха (тот своей трелью сорвал охоту), вырвала ему глаза и бросила на землю. Они превратились в два прекрасных огненно-красных цветка. В них Артемида вечно видела укор собственной жестокости.

Есть также легенда, в которой суровая Артемида превратила подглядывающего за ней охотника в оленя. Когда его загнали и растерзали собственные псы, из капель крови животного выросли нежные алые бутоны гвоздики.

В последней интерпретации мифа за отказ пастуха отвести взгляд от лица божественной Артемиды та превратила его глаза в гвоздики. Ведь тогда бы наглец точно не смог смотреть на нее.

По одной из христианских легенд, первая красная гвоздика появилась на свет в день рождения Иисуса Христа. По другой – в эти цветы превратились слезы Девы Марии, которые она пролила над бездыханным телом своего сына.

Как гвоздики оказались связаны с Днем победы

Было бы ошибкой сказать, что гвоздики популярны только у нас. Эти цветы выращивали в садах еще во времена Древнего Рима, в Средние века они украшали клумбы Медичи в Италии. Кстати в переводе с латинского гвоздика – dianthus – буквально означает «цветок Зевса».

И хотя в Бельгии гвоздика считалась цветком простых людей, во Франции ее нарекли символом победы – благодаря Наполеону Бонапарту. Здесь же женщины, отправляя своих мужчин воевать, дарили им красные цветы. А прежде, еще во время Великой французской революции оппозиционеры носили алые бутоны в нагрудном кармане – для них гвоздика была символом решимости и мужества.

Ассоциируясь с этими качествами, гвоздики кочевали из страны в страну. Вот и у нас алые цветы стали олицетворением мужества, храбрости и любви к своей родине (что только подтверждается некогда тесной культурной связью между Россией и Францией).

Алый цветок с острыми лепестками хорошо вписывался в концепцию переворотов в России 1917 года. Тогда на открытках, значках и прочих элементах пропаганды стали появляться изображения красных гвоздик. Так этот нежный, но стойкий к условиям внешней среды цветок стал символом борьбы и победы Октябрьской революции. Это новое значение сохранилось и закрепилось в сознании советских граждан во время Великой Отечественной войны.

Когда война закончилась и наступил День Победы, гвоздика обрела новый смысл. Ее алые лепестки стали напоминанием о пролитой крови, красном знамени и подвигах Красной армии. С тех пор охапки цветов дарят ветеранам и возлагают к памятникам.

Как мы уже отметили, гвоздика, будучи хрупкой, утонченной – довольно живучий цветок. Наверняка вы не раз обращали внимание, что букеты долго сохраняют свежесть не только в вазе, но и в более суровых условиях: без воды и под лучами палящего солнца. Этот факт подчеркивает сакральный смысл, которым наделен цветок.