111 лет назад вышел первый номер газеты «Правда»

В СССР 5 мая отмечали День печати. Дата приурочена к выходу первой газеты «Правда», это было в 1912 году. О тех, кто тогда рассказывал людям новости, и кто это делает сегодня – репортаж корреспондента «МИР 24» Максима Красоткина.

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Первый номер газеты «Правда» дал начало целому празднику. На его полосах еще нет указов – 1912 год, большевики не у власти. Зато есть последние новости со стачек, разбавленные лирическими стихами и заметками из рубрики происшествия: о самоубийстве рабочего и пожаре.

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Зато после Революции «Правда» расцвела красным цветом. В ней публиковались постановления съездов, программные статьи вождей, главные новости и фельетоны, которые для многих средних руководителей могли стать приговором.

Печатные машинки давно ушли в прошлое, как и сама «Правда». В новой России ее правопреемницей стала «Российская газета». Там так же обращают внимание на каждую запятую, особенно, когда дело касается публикации федерального закона. Сверяется электронная и бумажная версия, подписанная президентом. Если нет разницы, то текст идет в печать.

«Помимо того, что мы печатаем тексты законов, мы печатаем и комментарии к ним. Так сложилось, что среди комментаторов законодательства у нас большинство квалифицированных, знающих, толковых экспертов», – говорит первый заместитель главного редактор «Российской газеты» Юрий Лепский.

В Беларуси День печати отмечают, как и в СССР, 5 мая, и роль «Правды» на себя взяли сразу несколько изданий. В Казахстане – это «Казахстанская правда». Скоро там отметят выпуск 30-тысячного номера. Только она имеет право публиковать на русском языке законы, указы президента и постановления правительства.

«Закон вступает в действие со дня опубликования. Я считаю, что это правильно сделано, потому что в интернете можно внести любую правку, что-то выкинуть и подправить. Газета же – что написано пером – не вырубишь и топором», – отмечает заместитель главного редактора газеты «Казахстанская правда» Сергей Нестеренко.