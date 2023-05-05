Почему у памятника Жукову в Москве женское лицо

Об установке памятника маршалу Жукову в Москве заговорили еще в конце 1980-х.

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Но из-за долгого рассмотрения проектов и выбора места установки работы были прекращены.

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Возобновились они лишь в конце 1993 года.

Вопреки ЮНЕСКО

В начале 1994 года установку памятника Жукову на Красной площади анонсировал президент Борис Ельцин на встрече с ветеранами. Когда стало известно, где планируется открыть монумент, возмутились представители ЮНЕСКО. По их словам, любое изменение внешнего вида Кремля и Красной площади повлекло бы их исключение из списка исторического наследия. Поэтому в результате компромисса было решено отвести под памятник место на Манежной площади — перед зданием Исторического музея.

Многочисленная критика

К слову, критика памятника, торжественно открытого 8 мая 1995 года, неоднократно звучала и в последующие годы. Место установки называли неудачным, так как монумент большую часть времени оказывается в тени здания музея. А, например, скульптор Зураб Церетели указывал на многочисленные художественные недостатки памятника. Впрочем, сами авторы — скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев — заявили, что с композицией можно соглашаться или не соглашаться, но они уверены, что все сделали правильно и передали образ Маршала Победы таким, каким он и должен быть.

Одно лицо

Но интересна даже не эпопея с установкой и критикой памятника, а то, как он создавался. Клыков изначально планировал монументальную композицию, выполненную в духе соцреализма. При этом за основу образа он решил взять не официальные документы и фотографии, а воспоминания современников. Клыков изобразил маршала таким, как он его представлял во время торжественного парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Ну а что касается внешней схожести, то тут скульптор принял оригинальное решение. Дабы добавить образу Жукова живости, он использовал не фотографии, а… натурщицу. Ей стала внебрачная дочь маршала — Маргарита. Все, кто лично знал полководца, говорили про нее: «Просто одно лицо!». Этим сходством Клыков и решил воспользоваться.