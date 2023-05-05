История создания песни Высоцкого "Мерцал закат" из фильма "Вертикаль"

На съемках фильма "Вертикаль" режиссера Станислава Говорухина Владимир Высоцкий, сыгравший в этом фильме эпизодическую роль, жил в гостинице "Иткол" в Кабардино-Балкарии. Здесь он познакомился с группой немецких альпинистов. Один из них рассказал ему о том, как проходил в этих краях стажировку до войны, в 1940-м году. Стажировали немецких коллег советские альпинисты в рамках тогда еще дружеских связей между немецкими и советскими спортсменами. Один из них даже спас немецкому альпинисту жизнь.

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А спустя год здесь началась кровавая битва за Кавказ, в которой участвовала 1-я горнопехотная дивизия верхмахта, укомплектованная жителями горных районов Южной Германии и Австрии. По зловещей иронии истории, инструктировали солдат в том числе и те самые альпинисты, которые год назад тренировались здесь вместе с нашими. Командный состав дивизии был обеспечен картами местности всего театра военных действий, и многие из офицерского состава имели личный опыт, полученный на Северном Кавказе до войны.

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Так вчерашние товарищи встретились в этих горах как враги. И того, кого когда-то с помощью страховочной веревки спас от гибели наш альпинист, теперь надо было "сбросить с перевала".

Потому что "это наши горы"!

История эта произвела на Высоцкого сильное впечатление, и у него родилась песня, которую мы знаем под названием "Военная песня" или "Мерцал закат..."

Без этого контекста нельзя понять ее смысл. Но в советское время, когда снимался фильм "Вертикаль", говорить об этом вслух было не принято.

Но кто знал, тот знал.

КСТАТИ

Говорухин и Высоцкий тогда жили в одной гостинице, и Станиславу Сергеевичу удалось увидеть текст до того, как Высоцкий показал его ему. Высоцкий об этом не знал, а Говорухин текст запомнил наизусть. Когда Владимир Семенович решил продемонстрировать новую песню и начал ее петь, Говорухин его остановил. Он сказал, что это старая песня альпинистов, и ее многие знают. Чтобы розыгрыш удался, Говорухин процитировал дальнейший текст. Высоцкий был ошеломлен. Но розыгрыш длился недолго, а песня в фильм попала, и особенно полюбилась всем его зрителям.

Военная песня

Мерцал закат, как блеск клинка.

Свою добычу смерть считала.

Бой будет завтра, а пока

Взвод зарывался в облака

И уходил по перевалу.

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Вперед и вверх, а там...

Ведь это наши горы,

Они помогут нам!

А до войны вот этот склон

Немецкий парень брал с тобою!

Он падал вниз, но был спасен,

А вот сейчас, быть может, он

Свой автомат готовит к бою.

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Вперед и вверх, а там...

Ведь это наши горы,

Они помогут нам!

Взвод лезет вверх, а у реки -

Тот, с кем ходил ты раньше в паре.

Мы ждем атаки до тоски,

А вот альпийские стрелки

Сегодня что-то не в ударе.

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Вперед и вверх, а там...

Ведь это наши горы,

Они помогут нам!

Ты снова здесь, ты собран весь,

Ты ждешь заветного сигнала.

А парень тот, он тоже здесь.

Среди стрелков из "Эдельвейс".

Их надо сбросить с перевала!

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Вперед и вверх, а там...

Ведь это наши горы,