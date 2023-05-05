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Историк искусства приблизился к разгадке местонахождения моста на картине «Мона Лиза»

Историк Сильвано Винчети, занимающийся предметами искусства, раскрыл нахождение моста, который попал на картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

Историк искусства раскрыл местонахождение моста на картине «Мона Лиза»
© Слово и Дело

На полотне художник изобразил за спиной Моны Лизы пейзаж. Вдалеке можно рассмотреть мост через реку, состоящий из нескольких пролетов-арок.

По словам ученого, это мост Ромито ди Латерина, который расположен в провинции Тоскана. Однако увидеть его целиком уже не получится, потому что время разрушило конструкцию и от него осталась только часть одной арки, сообщает Planet Today.

Сделать такие выводы Винчети помогли снимки с дрона и свидетельства из государственного архива Флоренции. Предварительно, в 1501 году через мост пролегала оживленная дорога. Примерно в это время Леонардо да Винчи пребывал на службе у Чезаре Борджиа в этом регионе.

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