Историк искусства раскрыл местонахождение моста на картине «Мона Лиза»

Историк Сильвано Винчети, занимающийся предметами искусства, раскрыл нахождение моста, который попал на картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

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На полотне художник изобразил за спиной Моны Лизы пейзаж. Вдалеке можно рассмотреть мост через реку, состоящий из нескольких пролетов-арок.

По словам ученого, это мост Ромито ди Латерина, который расположен в провинции Тоскана. Однако увидеть его целиком уже не получится, потому что время разрушило конструкцию и от него осталась только часть одной арки, сообщает Planet Today.