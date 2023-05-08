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Что ели советские дети вместо конфет

Многие современные дети страдают от сахарной зависимости. На полках магазинов переизбыток разнообразных сладостей. Однако в советское время подобных роскошеств не было. В 80-е годы при дефиците товаров дети ели конфеты разве что на Новый год, поэтому, чтобы побаловать себя сладким, приходилось выкручиваться.

Что ели советские дети вместо конфет
© РИА Новости

Что же ели дети в СССР вместо сладостей? Рассказываем в материале "Рамблера".

Хлеб с маслом и сахаром

Смазанный сливочным маслом белый хлеб, посыпанный сахаром, — самый популярный "десерт" в советские времена. Для многих рожденных в СССР его вкус и запах до сих пор ассоциируются с детством.

Древесная смола

Вместо сладкой жевательной резинки у советских детей была живица. Это смола, которая застывает на коре деревьев, например, кедра, ели, сосны или лиственницы. Нашел, отковырял, съел, и все это бесплатно. При этом, в отличие от магазинной жвачки, живица даже полезна. Смола обладает противовоспалительными, антисептическими и ранозаживляющими свойствами.

Модные вещи из СССР, которые сейчас в тренде

Сухой кисель

Многие советские дети покупали брикеты сухого киселя и грызли их, не растворяя водой. Изготавливался он из крахмала и сахара с добавлением экстрактов фруктов и ягод, лимонной кислоты и пищевых красителей. Стоили такие брикеты по 30 копеек.

Сейчас бы есть сухой кисель никто не стал, но и тогда врачи считали его вредным. Нерастворенный в воде концентрат разбухал в желудке и мог вызвать раздражение слизистых оболочек и расстройство пищеварения.

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