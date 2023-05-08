Вечный огонь: суть и история мемориала

С древних времен огонь был важным символом света, тепла и победы над силами тьмы. А сейчас на могилах героев зажигают вечный огонь в память об их подвиге. История вечного огня начинается в 1923 году.

«Рамблер» рассказывает, как и где появился первый вечный огонь, когда его впервые зажгли в СССР и где он горит до сих пор.

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Где впервые зажгли вечный огонь

Вечной огонь на могиле Неизвестного солдата рядом с Триумфальной аркой впервые зажгли во Франции у мемориала в честь погибшего во время Первой мировой войны французского солдата. На церемонии открытия присутствовал военный министр Франции Андре Мажино. После Второй мировой войны эта традиция появилась и в других странах. В Польше вечный огонь был зажжен 8 мая 1946 года также на могиле Неизвестного солдата, расположенной на площади Пилсудского в Варшаве, в честь всех погибших в страшной войне.

Вечный огонь в СССР

Кажется, что вечный огонь на могиле Неизвестного солдата в Александровском саду горел всегда, но это не так. И первый вечный огонь в СССР зажгли не в Москве, а в Санкт-Петербурге на Марсовом поле в 1957 году в память о жертвах всех войн и революций.

Огонь для мемориала был доставлен из мартеновской печи Кировского завода, который раньше назывался Путиловским.

В Москве же самый известный вечный огонь зажгли в 1967 году, его эстафетой передали из Санкт-Петербурга от вечного огня на Марсовом поле. На последнем этапе факел нес знаменитый летчик Алексей Маресьев, в церемонии также участвовал генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. В том же году этот огонь передали эстафетой в Волгоград и зажгли на Мамаевом кургане.

Кто создал уникальную горелку

Этому огню не страшны ни дождь, ни ветер, он горит в любую погоду. И возможно это стало благодаря особой конструкции горелки. Ее разработкой занимался Кирилл Ридер – доктор наук, заслуженный изобретатель России. На создание конструкции у молодого ученого и его кроллег было не более трех месяцев. Чтобы пламя было ярким и высоким, его было решено зажигать не правильным способом, а с ограничением подачи воздуха. А чтобы огонь не гас, в конструкции факела предусмотрели горелку с тремя запальниками, внутри которых проходят тонкие электрические спирали.

Сколько сейчас вечных огней в стране

Рекордсменами считаются Москва и Санкт-Петербург, в каждом городе по четыре мемориала, где горит вечный огонь. Первый вечный огонь в Москве зажгли 9 февраля 1961 года на Преображенском кладбище, где располагается крупнейшее захоронение воинов в братских могилах. В 2004 году огонь потушили, чтобы отремонтировать конструкцию, а 2010 году вновь зажгли. Второй вечный огонь был зажжен 8 мая 1967 на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Третий вечный огонь горит с 6 мая 1975 года у монумента на территории Московского университета. А 30 апреля 2010 года вечный огонь появился на Поклонной горе.

В Санкт-Петербурге первый вечный огонь был зажжен на Марсовом поле, в 1960 году вечный огонь появился на Пискаревском кладбище, в 1965 году – на Серафимовском кладбище и в 1975 году – на площади Победы.

В Севастополе вечный огонь был зажжен на Малаховом кургане в Севастополе в 1958 году, позже оттуда взяли огонь, чтобы зажечь его на мемориалах на Сапун-горе в том же Севастополе, а также в Одессе, Керчи и Новороссийске.