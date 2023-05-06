Что означает георгиевская ленточка и как ее правильно носить

В этом году мы отмечаем 78-ю годовщину Великой Победы. Этот день уже не за горами. В День Победы принято надевать георгиевскую ленточку – главный символ Победы.

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Однако не все знают, что означает этот атрибут, и поэтому нередко можно встретить, что георгиевскую ленточку повязывают на кроссовки или джинсы. В этой статье расскажем о том, что собой символизирует георгиевская лента, и как ее правильно носить.

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История георгиевской ленты

Свое начало известная нам сегодня георгиевская лента берет из далекого 1769 года. Именно тогда этот атрибут был утвержден императрицей Екатериной Второй. Она была создана для поощрения верности, храбрости и проявления мужества во время русско-турецкой войны 1768—1774 годов. Лента, получившая свое название в честь Георгия Победоносца, в качестве награды также дополнялась белым равносторонним крестом или четырехконечной золотой звездой, а также девизом: «За службу и храбрость».

Носить такую высокую награду нужно было определенным образом: в петлице или на шее, либо через правое плечо. Обладателю ленты полагалось пожизненное жалование. Она передавалась по наследству, однако если потомок совершал постыдный поступок, ленту, символизирующую мужество и отвагу, могли изъять.

М. И. Кутузов в Георгиевской ленте Фото: wikipedia.org/Алексей Шибанов. Георгиевский крест

Значение георгиевской ленты

Изначально лента должна была содержать три черные и две желтые полосы. Однако на практике использовался оранжевый цвет, который с геральдической точки зрения был, как и желтый, одним и вариантов золотого.

Так что же символизируют цвета георгиевской ленты? В 1730-х годах черный, желтый и белый использовались для герба Российской империи, и поэтому считались государственными цветами. Однако утвердившая награду Екатерина придала цветам на ленте свое значение, считают исследователи. Согласно одной из трактовок, в георгиевской ленте черный цвет означает дым, а оранжевый – пламя, то есть символизируют порох и огонь – символ мужества в сражениях.

Однако существует и другая точка зрения, которая свидетельствует о том, что георгиевская лента просто соединяет в себе государственные цвета Российской империи. Герб того времени был представлен как черный орел на золотом фоне. Также на гербе присутствовало изображение Георгия Победоносца в тех же цветах: в желтом плаще, убивающего черного змея.

Существует и третья версия происхождения георгиевской ленты, согласно которой ее цвета заимствованы Екатериной из родового герба дома Асканиев, к которому принадлежала императрица. На фамильном гербе также присутствовали черные и золотые полосы.

Георгиевская лента в 20 веке

После Революции и во время Гражданской войны георгиевская лента широко использовалась в качестве награды в Белой армии. При этом тогда лента перестала носить свой исключительный наградной характер. Так, белый атаман Анненков в 1918 году дал «право ношения георгиевской ленты» ветеранам своего отряда «для отличия от вновь поступающих». Кроме того, георгиевская лента использовалась в символике русских эмигрантских организаций.

Уже в годы Великой Отечественной войны лента вошла и в советскую наградную систему. Так, в 1942-м в ВМФ был утвержден нагрудный знак «Молодая Гвардия», в котором использовалась георгиевская лента, получившая название Гвардейской. Также цвета ленты применялись в различных советских наградах 1943—1945 годов и в более поздний период. Гвардейская лента являлась символикой на Парадах Победы, прошедших в Москве в 1985 и 1990 годах.

После распада Советского Союза Гвардейская лента использовалась как один из основных символов Дня Победы. 23 декабря 2022 года Совет Федерации РФ одобрил закон, признающий георгиевскую ленту символом воинской славы России. Это означает, что ее публичное осквернение повлечет за собой ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Как носить георгиевскую ленту?