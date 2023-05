5 скандалов вокруг эпохальной коронации Карла III

По данным The Sun, во время службы в Вестминстерском аббатстве принца Гарри посадят в десяти рядах от монарших родственников, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми. Королевские эксперты убеждены, что этим жестом Карл III убьёт двух зайцев: с одной стороны, укажет «блудному сыну» его место, а с другой — позволит ему быстро и беспрепятственно удалиться сразу после официальной части, как тот того и хочет.

Принц Эндрю тоже в опале

В 2022-м стороны заключили досудебное соглашение. По данным The Daily Mirror, принц Эндрю, хоть и не признал свою вину, согласился выплатить Вирджинии Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Тогда Елизавета II официально лишила сына воинских званий и патронажа. В декабре Карл III, как сообщает The Sun, выставил принца Эндрю из Букингемского дворца. Весной 2023 года в прессе появилась информация о том, что король намерен существенно сократить финансирование младшего брата и переселить его из резиденции Royal Lodge в Виндзорском парке в резиденцию Фрогмор, откуда накануне выселил принца Гарри и Меган Маркл.

Камиллу назовут королевой (где это видано)

Вместо Джо Байдена приедет его жена Джилл. А президента РФ даже не позвали

Звёзды массово отказываются от участия в праздничном концерте

На следующий день после коронации, 7 мая, в Виндзорском замке состоится праздничный концерт. Карл III самолично составлял список артистов, которых хотел бы видеть на сцене, однако многие из них от выступлений отказались — ссылаясь на плотный график или вовсе без объяснений. В их числе Адель, Эд Ширан, Гарри Стайлс, Элтон Джон, Кайли Миноуг, Робби Уильямс, а также группа Spice Girls. Спеть в честь нового короля согласились Кэти Перри, Лайонел Ричи, Андреа Бочелли и группа Take That. Примечательно, что о своём желании выступить на коронационном концерте заявил Снуп Догг, сообщает The Sun. Рэпер подчеркнул, что хочет сделать это в благодарность покойной Елизавете II, которая в свое время спасла его от депортации.