5 скандалов вокруг эпохальной коронации Карла III

Бывший принц Уэльский Чарльз, а ныне король Великобритании Карл III ждал восшествия на трон дольше всех своих предшественников — рекордные 70 лет. И вот, наконец, дождался: в субботу, 6 мая, его коронуют в Лондоне.

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Семейные распри, недовольства местных, равнодушие со стороны мировых лидеров и звёзд — уверены, не о такой коронации десятилетиями грезил старший сын Елизаветы II. «Секрет» вспомнил, какие скандалы омрачают эту эпохальную церемонию коронации Карла III.

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Гарри и Меган Маркл в опале

Официальная дата коронации Карла III была объявлена Букингемским дворцом в октябре 2022 года. С тех пор и вплоть до апреля 2023 года чуть ли не главной темой в британских таблоидах был вопрос о посещении мероприятия герцогом и герцогиней Сассекскими. Общее горе — смерть Елизаветы II — вопреки расхожим ожиданиям, семью не сплотило, а ещё больше рассорило.

Принц Гарри разозлился на отца за то, что тот запретил ему приезжать в шотландский замок Балморал вместе с Меган Маркл, чтобы попрощаться с бабушкой. Впоследствии герцог и герцогиня Сассекские сами подлили масла в огонь конфликта, вновь пройдясь по монаршим родственникам сначала в документальном фильме «Гарри и Меган», а затем и в мемуарах Spare («Запасной»).

Споры о том, пригласит ли Карл III младшего сына с невесткой и внуками на предстоящее торжество, не утихали на протяжении полугода. В апреле в Букингемском дворце наконец заявили, что принц Гарри явится в Великобританию один, а Меган Маркл с детьми Арчи и Лилибет останется в США. Хотя официальной причины непосещения ею коронации свёкра названо не было, в СМИ предположили, что дело не только в обидах на родственников мужа.

Дата церемонии, по иронии судьбы или чьему-то злому умыслу, выпала аккурат на день рождения первенца герцога и герцогини Сассекских — 6 мая Арчи исполнится четыре года. Ожидается, что принц Гарри воспользуется этим обстоятельством как предлогом для того, чтобы пропустить праздничный концерт и вернуться домой в Калифорнию сразу после официальной части.

По данным The Sun, во время службы в Вестминстерском аббатстве принца Гарри посадят в десяти рядах от монарших родственников, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми. Королевские эксперты убеждены, что этим жестом Карл III убьёт двух зайцев: с одной стороны, укажет «блудному сыну» его место, а с другой — позволит ему быстро и беспрепятственно удалиться сразу после официальной части, как тот того и хочет.

На балкон Букингемского дворца принц Гарри, как неработающий член королевской семьи, не выйдет. В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские «уволились», сложив с себя все полномочия, и переехали в США — подальше от монарших родственников.

Принц Эндрю тоже в опале

Под вопросом было и появление на коронации Карла III его младшего брата — принца Эндрю, герцога Йоркского, репутация которого также оставляет желать лучшего. Эндрю вынужденно отказался от исполнения королевских полномочий на фоне обвинений в изнасиловании. Правозащитница Вирджиния Джуффре заявила, что финансист Джеффри Эпштейн принуждал её к занятиям сексом со средним сыном Елизаветы II, когда ей было 17 лет.

В 2022-м стороны заключили досудебное соглашение. По данным The Daily Mirror, принц Эндрю, хоть и не признал свою вину, согласился выплатить Вирджинии Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Тогда Елизавета II официально лишила сына воинских званий и патронажа. В декабре Карл III, как сообщает The Sun, выставил принца Эндрю из Букингемского дворца. Весной 2023 года в прессе появилась информация о том, что король намерен существенно сократить финансирование младшего брата и переселить его из резиденции Royal Lodge в Виндзорском парке в резиденцию Фрогмор, откуда накануне выселил принца Гарри и Меган Маркл.

Несмотря на это, принц Эндрю вместе со всеми членами королевской семьи присутствовал как на рождественской службе в Сандрингеме, так и на пасхальной в Виндзоре. Появится он и на коронации Карла III — но не факт, что в традиционных церемониальных одеждах.

Однако на балконе Букингемского дворца его ждать не стоит, как и его племянника — принца Гарри.

Бывшая жена принца Эндрю Сара Фергюсон, состоявшая в близких отношениях с покойной принцессой Уэльской Дианой — экс-супругой Карла III, на церемонию приглашена не была. Впрочем, она присоединится к бывшему мужу, дочерям Беатрис и Евгении, зятьям и внукам во время праздничного концерта.

Камиллу назовут королевой (где это видано)

Вместе с Карлом III коронуют и его жену Камиллу. В Великобритании к ней по-прежнему относятся не лучшим образом. Прошли многие годы с тех пор, как Камилла перешла в статус законной супруги, но шлейф «третьей лишней» в браке принца и принцессы Уэльских Чарльза и Дианы тянется за ней до сих пор. Покойная Елизавета II хотела, чтобы Камилла получила титул королевы-консорта, «когда придёт время», о чём самолично написала в послании, посвящённом 70-летию правления. Однако Карл III решил пойти против воли матери: в официальных приглашениях на коронацию, показанных Букингемским дворцом, она была названа королевой.

Это обстоятельство ожидаемо спровоцировало волну негодования среди жителей Туманного Альбиона. Mirror опубликовал результаты опроса, согласно которым только 14% англичан согласились с тем, что Камиллу нужно называть королевой. Многие высказались за то, чтобы за ней сохранился статус королевы-консорта (36%), а некоторые и вовсе заявили, что она не достойна никакого титула (23%).

По данным Mirror, на коронацию был приглашён бывший муж Камиллы — отставной офицер британской армии Эндрю Паркер-Боулз. Пятеро внуков Камиллы примут непосредственное участие в церемонии — им доверено держать балдахин над головой бабушки, пока ту будут помазывать святым маслом. Впрочем, и здесь всё не гладко: один из них, 13-летний Гас, сломал руку накануне мероприятия, поэтому будет исполнять возложенную на него обязанность с бандажом, сообщает Daily Mail.

Вместо Джо Байдена приедет его жена Джилл. А президента РФ даже не позвали

В марте в СМИ появились первые весточки о том, что президент США Джо Байден пропустит церемонию. Спустя месяц пресс-служба Белого дома подтвердила эту информацию, подчеркнув, что глава государства отправит вместо себя в Лондон свою супругу Джилл. Решение Джо Байдена осудили как в Великобритании, так и за её пределами. В частности, Дональд Трамп назвал его «неуважительным» по отношению к местному правительству, а заодно посмеялся над своим преемником, которому «физически тяжело» совершить зарубежную поездку.

«Думаю, иметь кого-то в качестве президента США, кто будет спать вместо визита на коронацию, это очень плохое дело», — заявил он в интервью GB News.

Справедливости ради американским лидерам не впервой пропускать коронации британских монархов. Дуайт Эйзенхауэр отсутствовал на церемонии в честь восшествия на трон Елизаветы II — тогда США представляла делегация во главе с государственным секретарём Джорджем Маршаллом. Королева Дании Маргрете II пропустит коронацию по состоянию здоровья. Лидеры России, Белоруссии, Ирана, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы — тоже. Их не пригласили, сообщает Reuters.

Звёзды массово отказываются от участия в праздничном концерте