Корона Карла III чуть не упала во время коронации

Корона короля Карла III едва не упала с головы монарха во время официальной церемонии коронации. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Отмечается, что при передаче короны святого Эдуарда весом 2,33 килограмма архиепископу Кентерберийскому ему нужно было повернуть ее нужной стороной. Однако через несколько секунд он возложил корону на голову Карла III, которая села лишь со второй попытки.

Ранее сообщалось, что в Вестминстерском аббатстве короновали жену короля Великобритании Карла III. На Камиллу, официально ставшую королевой Великобритании (без приставки «консорт»), надели корону королевы Марии. Изготовленная в 1911 году по случаю коронации короля Георга V и его супруги Марии Текской, она инкрустирована бриллиантами «Куллинан III», «Куллинан IV» и «Куллинан V» из личной коллекции покойной королевы Елизаветы II.