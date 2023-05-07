$76.82-1.7984.91-2.09

Daily Mail: корона Карла III чуть не упала во время коронации

Корона короля Карла III едва не упала с головы монарха во время официальной церемонии коронации. Об этом пишет издание Daily Mail.

Корона Карла III чуть не упала во время коронации
© Газета.Ru

Отмечается, что при передаче короны святого Эдуарда весом 2,33 килограмма архиепископу Кентерберийскому ему нужно было повернуть ее нужной стороной. Однако через несколько секунд он возложил корону на голову Карла III, которая села лишь со второй попытки.

Ранее сообщалось, что в Вестминстерском аббатстве короновали жену короля Великобритании Карла III. На Камиллу, официально ставшую королевой Великобритании (без приставки «консорт»), надели корону королевы Марии. Изготовленная в 1911 году по случаю коронации короля Георга V и его супруги Марии Текской, она инкрустирована бриллиантами «Куллинан III», «Куллинан IV» и «Куллинан V» из личной коллекции покойной королевы Елизаветы II.

Изначально предполагалось, что для коронации жены короля Карла III будет использована корона его бабушки с редким алмазом «Кохинур». Эту корону изготовили в 1937 году по случаю коронации короля Великобритании Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон (родителей Елизаветы II — прим. «Газеты.Ru»).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий