Как прошла коронация Карла III

Свершилось: день, которого Карл ждал долгие 74 года, наконец настал! Под возгласы «Боже, храни короля», прозвучавшие под сводами Вестминстерского аббатства, архиепископ Джастин Уэлби провозгласил его королем.

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До места коронации Карл в сопровождении королевы-консорт Камиллы добрался с подобающей помпой: на карете Diamond Jubilee, которая была создана к 60-й годовщине правления Елизаветы II. Вес роскошного средства передвижения, на секундочку, более 3 тонн, а длина — 5 метров. Что интересно, карету слепили буквально из того, что было: поручни взяты с королевской яхты «Британия», а оконные рамы и внутренние панели включают в себя части замка Карнарвон, Кентерберийского собора и даже особняка на Даунинг-стрит, 10 — дома всех британских премьер-министров. К слову, к коронации Карл попросил модернизировать это чудо техники, мол, сама Елизавета жаловалась, что дышать там нечем. Поэтому теперь окна открываются автоматически, а внутри есть система кондиционирования.

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Что же касается других членов королевской семьи, то и они показали себя во всей красе. Кейт Миддлтон в очередной раз напомнила, кто тут самый стильный: принцесса Уэльская выбрала платье Alexander McQueen, украшение на голову Jess Collett x Alexander McQueen, а самое главное — знаковые серьги от Collingwood Jewellers, которые раньше принандлежали принцессе Диане. Не уверены, что Камилла референс оценила, но надеемся, что все было согласовано заранее: все-таки Кейт совсем не бунтарка Меган и на умышленные провокации вряд ли пойдет.

Принц Гарри, как и обещалось без Меган, тихо зашел в Вестминстерское аббатство вместе со своими двоюродными сестрами — принцессой Евгенией и принцессой Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци. Кажется, учинить скандал не получится: уже сегодня он планирует вернуться домой, где его ждет другой праздник — день рождения сына.

А вот представители третьего поколения Виндзоров, как всегда, привлекли к себе всеобщее внимание: Луи неприкрыто зевал, Джордж торжественно помогал нести мантию короля. Ну а Шарлотта просто взяла и покусилась на звание главной модницы королевской семьи: в белоснежном платье-кейпе Alexander McQueen c богатой вышивкой у девочки был по-настоящему ангельский вид.

Не обошлось и без эксцессов, которые, к счастью, не сильно повлияли на ход церемонии. Солнце решило не отвечать на приглашение, поэтому тысячам зрителей, собралившимся на улицах Лондона, пришлось вооружиться зонтиками и дождевиками. Не смогли пропустить такое событие и защитники природы из движения Just Stop Oil, но, судя по всему, их быстро распознали и задержали. Не обошлось и без антимонархистов, которые маршировали с лозунгами «Кто за него голосовал?», «Не мой король» и «Это наша страна». Отдельно повеселили фанаты Меган с плакатами в духе «Настоящая принцесса сердец». Уверены, скандальная герцогиня Сассексая оценила.