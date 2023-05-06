6 интересных фактов о коронации Карла III
6 мая современный мир стал свидетелем исторического события — коронации Карла III, которая прошла в Вестминстерском аббатстве.
Не все были рады этому мероприятию, однако многие согласятся с тем, что это по-настоящему легендарное торжество, которое берёт своё начало с 1 066 года, когда и произошло первое похожее событие.
Стоит отметить, что кончина Елизаветы II ничуть не сказалась на сплочённости британской короны. Но эта церемония показала, что монархия отходит от прежних правил и готова двигаться в ногу со временем, забыв про излишнюю помпезность, сдержанность и официоз, дав волю искренним эмоциям, модернизации и возможности объединится с народом.
Бриллиант вместо золота
Изначально предполагалось, что король и королева последуют в Вестминстерское аббатство на золотой карете Георга III Gold State Coach, ведь именно этот экипаж последние 260 лет используется для юбилеев и коронаций. Однако дворцом было принято решение об использовании нескольких карет Поэтому сегодня Карл III и королева Камилла приехали в аббатство на более современном и комфортном варианте — карете Diamond Jubilee, которая была создана в 2014 году в честь 60-летнего юбилея на престоле Елизаветы II, а покинули на традиционной золотой.
Карета Георга III Gold State Coach
Длина кареты Diamond Jubilee составляет 4,5 метра, а в упряжке находились шесть лошадей. Карета начала свой путь от Букингемского дворца, затем последовала к Арке Адмиралтейства, Трафальгарской площади, площади Парламента и конечным пунктом, конечно же, стало Вестминстерское аббатство. А вот Государственная золотая карета является третьей по старшинству в Великобритании, она сделана из дерева, покрытого тонким слоем сусального золота. На крыше кареты есть корона, которую держат три херувима, представляющих Англию, Шотландию и Ирландию.
Звёздные гости
Несмотря на то, что коронация носила статус народной, знаменитых гостей от этого меньше не стало. Поддержать Карла III и королеву Камиллу пришли премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи Грегуар-Трюдо, премьер-министр Великобритании Риши Сунак с женой Акшатой Мурти, президент и первая леди Франции Эммануэль и Брижит Макрон, первая леди США Джилл Байден, а также экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр, Тереза Мэй, Лиз Трасс и Борис Джонсон.
Король Таиланда Ваджиралонгкорн и королева Таиланда Сутида
Не обошлось и без королевских представителей других стран. На церемонии были замечены король Испании Филипп VI и королева Летиция, кронпринцесса и король Швеции Виктория и Карл XVI Густав, король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук и королева Джецун Пема, король и королева Иордании Абдула II и Рания, король и королева Нидерландов Виллем-Александр и Максима, король и королева Таиланда Вачиралонгкорн и Сутхида, князь и княгиня Монако Альбер II и Шарлен, а также наследные принц и принцесса Дании Фредерик и Мэри.
Обновлённая монархия
Ещё в тот момент, когда трон занимала Елизавета II, Карл III усердно готовился к своей будущей роли короля и планировал закон об усечении монархии. Стоит отметить, что Его Величество сдержал своё слово, и сегодня на приветствии на балконе Букингемского дворца присутствовали только самые-самые важные представители британской короны. К слову, на традиционное обращение к публике не пустили даже сына короля — принца Гарри, который вместе со своей супругой Меган Маркл отказался от статуса действующих представителей монаршей семьи. Сегодня британский народ увидел обновлённый состав короны, и в настоящее время в него входят: Карл III, королева Камилла, принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети — принцы Джордж, Луи и принцесса Шарлотта, а также принцесса Анна, принц Эдвард и его супруга Софи герцогиня Эдинбургская, леди Луиза Виндзор, Джеймс граф Уэссекский.
Нашествие внуков семейства Паркер-Боулз
Сегодня в официальной коронационной службе приняли участие и те люди, которые не имеют никакого отношения к британской короне: внуки Камиллы Паркер-Боулз, исполнявшие роли пажей королевы. 13-летние Гас и Луи Лопес, а также Фредди Паркер-Боулз поддерживали свою бабушку во время церемонии в Вестминстерском аббатстве. Стоит отметить, что юноши вели себя уверенно, однако особо не контактировали с принцем Джорджем, который выступал в роли пажа короля. Наследник принца Уильяма и Кейт Миддлтон охотно общался с другими пажами своего деда — Николасом Барклаем, Оливером Чолмондли и Ральфом Талмашем.
Митинги против короля
Сегодня Лондон встретил новых короля и королеву Великобритании серым небом и проливным дождём. Однако непогода не помешала тысячам поклонников выйти на улицы и приветствовать короля. К слову, продемонстрировать своё мнение по поводу происходящего вышли не только фанаты, но и противники монархии. На центральных улицах Лондона в момент коронационной службы проходили демонстрации противников короля, которые вышли с плакатами с изображением хэштегов #NotMyKing. Большинство из протестующих вели себя спокойно, но некоторых участников движения полиции всё-таки пришлось задержать.
Вместе — сила
Особое внимание на коронации было приковано к детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принцу Луи и принцессе Шарлотте, которые сегодня остались вдвоём, ведь их старший брат принц Джордж стал одним из главных участников службы. В сети появилась фотография, на которой Шарлотта и Луи крепко держатся за руки перед входом в Вестминстерское аббатство, как бы морально поддерживая друг друга. Немного грустно осознавать тот факт, что это фото символизирует их будущее, ведь принц Джордж, как главный наследник престола, всегда будет по ту сторону баррикад, когда Шарлотта и Луи вместе будут следить за успехами брата и справляться с пристальным вниманием со стороны СМИ и публики. Стоит отметить, что малыши вели себя достойно королевских представителей, а Кейт Миддлтон отметила, что, несмотря на волнение, она была спокойна за детей, ведь они присутствовали на репетиции и знали, чего ожидать от мероприятия.