6 интересных фактов о коронации Карла III

6 мая современный мир стал свидетелем исторического события — коронации Карла III, которая прошла в Вестминстерском аббатстве.

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Не все были рады этому мероприятию, однако многие согласятся с тем, что это по-настоящему легендарное торжество, которое берёт своё начало с 1 066 года, когда и произошло первое похожее событие.

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Стоит отметить, что кончина Елизаветы II ничуть не сказалась на сплочённости британской короны. Но эта церемония показала, что монархия отходит от прежних правил и готова двигаться в ногу со временем, забыв про излишнюю помпезность, сдержанность и официоз, дав волю искренним эмоциям, модернизации и возможности объединится с народом.

Бриллиант вместо золота

Изначально предполагалось, что король и королева последуют в Вестминстерское аббатство на золотой карете Георга III Gold State Coach, ведь именно этот экипаж последние 260 лет используется для юбилеев и коронаций. Однако дворцом было принято решение об использовании нескольких карет Поэтому сегодня Карл III и королева Камилла приехали в аббатство на более современном и комфортном варианте — карете Diamond Jubilee, которая была создана в 2014 году в честь 60-летнего юбилея на престоле Елизаветы II, а покинули на традиционной золотой.

Карета Георга III Gold State Coach

Длина кареты Diamond Jubilee составляет 4,5 метра, а в упряжке находились шесть лошадей. Карета начала свой путь от Букингемского дворца, затем последовала к Арке Адмиралтейства, Трафальгарской площади, площади Парламента и конечным пунктом, конечно же, стало Вестминстерское аббатство. А вот Государственная золотая карета является третьей по старшинству в Великобритании, она сделана из дерева, покрытого тонким слоем сусального золота. На крыше кареты есть корона, которую держат три херувима, представляющих Англию, Шотландию и Ирландию.

Звёздные гости

Король Таиланда Ваджиралонгкорн и королева Таиланда Сутида

Не обошлось и без королевских представителей других стран. На церемонии были замечены король Испании Филипп VI и королева Летиция, кронпринцесса и король Швеции Виктория и Карл XVI Густав, король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук и королева Джецун Пема, король и королева Иордании Абдула II и Рания, король и королева Нидерландов Виллем-Александр и Максима, король и королева Таиланда Вачиралонгкорн и Сутхида, князь и княгиня Монако Альбер II и Шарлен, а также наследные принц и принцесса Дании Фредерик и Мэри.

Обновлённая монархия

Ещё в тот момент, когда трон занимала Елизавета II, Карл III усердно готовился к своей будущей роли короля и планировал закон об усечении монархии. Стоит отметить, что Его Величество сдержал своё слово, и сегодня на приветствии на балконе Букингемского дворца присутствовали только самые-самые важные представители британской короны. К слову, на традиционное обращение к публике не пустили даже сына короля — принца Гарри, который вместе со своей супругой Меган Маркл отказался от статуса действующих представителей монаршей семьи. Сегодня британский народ увидел обновлённый состав короны, и в настоящее время в него входят: Карл III, королева Камилла, принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети — принцы Джордж, Луи и принцесса Шарлотта, а также принцесса Анна, принц Эдвард и его супруга Софи герцогиня Эдинбургская, леди Луиза Виндзор, Джеймс граф Уэссекский.

Нашествие внуков семейства Паркер-Боулз

Сегодня в официальной коронационной службе приняли участие и те люди, которые не имеют никакого отношения к британской короне: внуки Камиллы Паркер-Боулз, исполнявшие роли пажей королевы. 13-летние Гас и Луи Лопес, а также Фредди Паркер-Боулз поддерживали свою бабушку во время церемонии в Вестминстерском аббатстве. Стоит отметить, что юноши вели себя уверенно, однако особо не контактировали с принцем Джорджем, который выступал в роли пажа короля. Наследник принца Уильяма и Кейт Миддлтон охотно общался с другими пажами своего деда — Николасом Барклаем, Оливером Чолмондли и Ральфом Талмашем.

Митинги против короля

Сегодня Лондон встретил новых короля и королеву Великобритании серым небом и проливным дождём. Однако непогода не помешала тысячам поклонников выйти на улицы и приветствовать короля. К слову, продемонстрировать своё мнение по поводу происходящего вышли не только фанаты, но и противники монархии. На центральных улицах Лондона в момент коронационной службы проходили демонстрации противников короля, которые вышли с плакатами с изображением хэштегов #NotMyKing. Большинство из протестующих вели себя спокойно, но некоторых участников движения полиции всё-таки пришлось задержать.

Вместе — сила