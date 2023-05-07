Главные курьезы, слухи и мемы с коронации Карла III

Вчера в Лондоне прошла долгожданная церемония коронации Карла III — в целом, надо сказать, достаточно спокойно. Но без некоторых казусов все же не обошлось. От самых диких слухов до забавных мемов и даже чрезвычайных происшествий — собрали все лучшее, любимое и только для вас.

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И начнем, пожалуй, с ЧП, которое чудом не обернулось трагедией. Во время парадной процессии одна из лошадей разбушевалась, встала на дыбы и врезалась вместе со своим наездником прямо в ограждение, за которым стояли зрители. Все произошло буквально в нескольких метрах от кареты Карла и Камиллы. К счастью, обошлось минимальным количеством жертв: в результате инцидента пострадал один офицер лондонской полиции.

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Еще один ходячий несчастный случай — мы сейчас, конечно, о принце Гарри — после долгих переговоров и безумных требований все же почтил своим присутствием главный праздник отца. Правда, вид на церемонию у него открывался не самый лучший: прямо перед скандальным отпрыском Карла посадили принцессу Анну в шляпе с огромным пером. Похоже, это излюбленный прием членов королевской семьи: в прошлом году во время трансляции похорон Елизаветы точно так же не попадала в кадр Меган Маркл — ее все время загораживала гигантская свеча.

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Думали, мы больше не вспомним о Меган? Как бы не так! Фанаты королевских интриг уверены: скандальная герцогиня все-таки не смогла пропустить такое событие и тайно пробралась на коронацию в маскировке. Подозрения пали на джентльмена, который сидел рядом с великим автором мюзиклов Эндрю Ллойд Уэббером. Внимательные наблюдатели обратили пристальное внимание на этого выдающегося гостя, который, по их мнению, выглядел так, будто скрывает свою личность при помощи парика, очков и накладных усов (а может, и носа, чем черт не шутит).

«Похоже на самую дешевую и неубедительную маскировку всех времен», — считает один пользователь Твиттера. «Меган, ты нас не обманешь…» — пишет другой. «Просто подождите, пока действие Оборотного зелья закончится», — шутят фанаты «Гарри Поттера».

Но любители классической музыки быстро расставили все точки над «i». Этот колоритный усач все-таки не Меган, а сэр Карл Дженкинс, легендарный композитор, чье произведение прозвучало во время церемонии.

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Прибыли на коронацию и другие необычные гости. Например, зрители трансляции разглядели саму смерть с косой, которая промелькнула у дверей Вестминстерского аббатства. Скорее всего, это был просто-напросто священослужитель в облачении. Впрочем, есть и другое мнение — мол, на праздник к бывшему мужу и его любовнице, ставшей королевой, решил заглянуть дух принцессы Дианы.

Кстати, о Камилле: у зрителей вызвали недоумение две спутницы королевы-консорт, похожие на нее как две капли воды. Сразу поползли тревожные слухи о двойниках и о том, зачем они понадобились 75-летней супруге Карла во время церемонии. Однако все оказалось куда более прозаично: «клонами» Камиллы оказались ее сестра Аннабель Эллиот и близкая подруга маркиза Лэнсдаун. Путаница произошла из-за того, что женщины с похожими прическами выбрали белые платья, как и у виновницы торжества. Таких подруг мы на свадьбу не зовем!

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Много вопросов вызвал и сам Карл. Один из самых популярных — почему все-таки у короля такие раздутые пальцы-сосики? Журналисты в стороне не остались и нашли специалистов, готовых прокомментировать эту животрепещущую тему.

«Существует множество причин, по которым человек может страдать от "колбасных" пальцев», — рассказал врач общей практики Чун Тан изданию Daily Mail.

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«Опухшие пальцы зачастую являются симптомом задержки воды, которая может быть вызвана многочисленными заболеваниями. Официальное название этого состояния — дактилит. Среди его причин: высокий уровень соли, аллергические реакции, побочные эффекты лекарств, травмы и аутоиммунные заболевания», — поделился информацией доктор.