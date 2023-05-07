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За что самарцы закидали Никиту Хрущева помидорами в 1958 году

В Куйбышеве (нынешняя Самара) в 1958 году произошёл инцидент, непосредственным участником которого стал Никита Хрущёв. Первого секретаря ЦК КПСС забросали помидорами.

За что самарцы закидали Хрущева помидорами в 1958 году
© Русская семерка

В конце 50-х годов прошлого столетия Никита Сергеевич прибыл в город на открытие гидроэлектростанции. По такому случаю было запланировано выступление главы государства перед жителями.

На главной площади собралось огромное количество людей. Время, конечно, для «толкания» пламенных речей было выбрано неудачное. Регулярные перебои с поставками продуктов в магазины, никакой возможности нормально одеться и обуться. Острый дефицит касался буквально всего, что было необходимо советским гражданам. Но при этом власть не отчаивалась, продолжая через газеты продвигать идею увеличения посевов кукурузы.

Самарцы освистали речь Никиты Сергеевича, начали уточнять у него, где продукты питания, а после того, как ничего вразумительного в ответ не услышали, в главу государства полетели гнилые помидоры и картошка.

Овощные «снаряды» Хрущёва не достигли, но он всë-таки предпочëл покинуть трибуну и больше попыток сблизиться с жителями Куйбышева не предпринимал. После этого случая город стали снабжать продовольственными товарами хуже, чем прежде.

А за год до снятия Никиты Сергеевича с поста досталось его портрету. В ноябре 1963 года изображение политика забросали булыжниками. Произошло это во время беспорядков в азербайджанском Сумгаите. Граждане таким образом протестовали против развенчания культа личности Иосифа Сталина.

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