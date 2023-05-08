Самый страшный пожар в истории: что случилось в Эльбарусово

5 ноября 1961 года в чувашской деревне Эльбарусово произошел страшный пожар в школе, который унес жизни 106 детей и четверых взрослых. Однако советские СМИ ни словом не обмолвились о трагедии. О событиях в Эльбарусово стало широко известно лишь десятилетия спустя. Что же привело к столь ужасным последствиям и почему власти замолчали гибель школьников?

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Роковой день

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Деревня Эльбарусово, население которой никогда не превышало тысячи человек, расположена в живописной местности в восьми с половиной километрах от берега Волги. Деревянная школа в ней появилась еще в царское время – ее построили владельцы местной лесопилки. К моменту пожара возраст здания составлял 47 лет, его посещали больше 200 детей – не только из Эльбарусово, но и из окрестных деревень Вурманкассы, Средние Богаши и других.

5 ноября 1961 года, на второй день осенних каникул, по случаю предстоящей годовщины Октябрьской революции в школе проводилось торжественное мероприятие. Для подобных случаев вместо актового зала, которого в школе не было, использовались помещения двух расположенных рядом друг с другом классов. Стена между ними была разборной.

Чтобы устроить праздничный концерт, парты сдвинули к окнам и выстроили друг на друга, дверь тоже была загорожена. Зал был набит под завязку, на импровизированной сцене после выступления директора мальчики исполняли танец матросов.

В это время в комнате по соседству находились учитель физики и несколько старшеклассников, которые пытались завести электрогенератор для освещения и показа фильма. Помещение отапливалось печкой-буржуйкой, и чтобы не мерзнуть, учитель решил ее растопить. По другой версии, он хотел разогреть паяльник для починки генератора. Отсыревшие дрова никак не загорались. Это и повлекло за собой роковое решение – плеснуть в печь бензин из ведра, предназначавшийся для генератора. Не рассчитав количество топлива, учитель отпрянул, когда пламя неожиданно высоко взвилось. Падая, он задел одно из ведер, и бензин разлился по полу, тут же загоревшись. В такой ситуации пламя быстро перекинулось на соседний зал, заполыхали пол, стены и потолок. Сам виновник трагедии успел выпрыгнуть в окно, старшеклассники сбежали в коридор. Помешать распространению пожара было некому.

Поскольку актовый зал мгновенно заволокло черным дымом, дети ничего не видели. Начались паника, крики и толкотня. Быстро выбраться через заставленные партами окна было невозможно, но одно из них разбил баяном местный гармонист, и самые старшие стали вылезать на улицу. Запасный выход же оказался загроможден коробками и заперт. Больше сотни детей и четверо учителей погибли от огня, дыма и балок обвалившейся крыши. Возможно, эта цифра могла быть меньше, если бы не бестолковые действия руководства школы, которое приказало подбежавшим на выручку селянам первым делом спасать не учеников, а школьный архив. Ситуацию осложнил густой туман, окутавший в тот вечер деревню – из-за него пожарные прибыли с большим запозданием.

Последствия

Обгоревшие тела, выложенные рядам на спортплощадке, родители опознавали весь следующий день. Многие были узнаны буквально по клочкам одежды. Половине погибших не исполнилось и восьми лет. В одном из классов первоклассники толпой вцепились в свою учительницу и сгорели вместе с ней.

В тот же день всех похоронили в огромной братской могиле – гробики в ней лежали в 2 ряда. Что же касается пострадавших, то их отправили на лечение в Москву и Чебоксары.

Согласно воспоминаниям местных жителей, директор школы Самуил Ярукин, чтобы не попасть под самосуд, сбежал в лес. Именно по его распоряжению в актовом зале оказалось больше 200 человек при допустимом количестве 115. Впоследствии он был осужден, но из 19-летнего срока отбыл только 7 лет, и затем в деревню не возвращался. Чуть меньше – 14 лет – получил спровоцировавший пожар учитель физики. Но он, по одной из версий, до освобождения не дожил, покончив с собой на четвертый год заключения.

Аукнулся пожар и на карьере местных партийных руководителей. Однако за пределами района события в Эльбарусово почти никакой огласки не получили. Слишком страшным было для советской власти признавать, что по случаю «великого» праздника в таком количестве погибли дети. К тому же в год, когда страна отправила человека в космос. Несмотря на всю неуместность, в охваченной горем деревне 7 ноября был проведен традиционный праздничный митинг.

С родственников погибших взяли подписку о неразглашении. Однако каким-то образом новость о пожаре все же просочилась – о нем в тот же день сообщило радио «Голос Америки», заявившее, что «коммунисты сожгли детей».

Для Эльбарусово трагедия была огромной – за всю Великую Отечественную войну деревня потеряла немногим больше людей, чем за один день «мирного» 1961 года. Уцелевших детей на следующий год отправили в пионерлагерь. В это время была построена новая школа – уже из кирпича.

Память