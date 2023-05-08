О чем писали советские солдаты в своих фронтовых письмах

Эти письма нельзя читать без слез, в них – надежда, скорбь и боль нескольких поколений русских людей. Эти весточки были единственной связующей нитью солдат Великой Отечественной войны с родными, надеждой на скорую встречу и победу. А теперь… памятью о мальчишках, которые боролись с врагом до конца, навеки остались юными. Мы, в редакции «ФедералПресс», собрали письма своих родных солдат с фронта – публикуем их без купюр, чтобы знали, помнили.

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«И все же жить хочется…»

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Свое последнее письмо юный старший сержант Павел Ватолин написал за несколько дней до смерти, в феврале 1943 года. Ему только-только исполнилось 20 лет, и в письме он признавался матери и родным, что очень хочется еще жить, но знает, что смерть где-то совсем близко.

«Здравствуйте, мои дорогие мама, бабушка, Нина, Юра, Ольга. Шлю вам горячий привет и желаю самых лучших успехов в вашей жизни. Мама, это письмо пишу перед боем. Через полтора часа иду в бой, вернусь или нет, не знаю, поэтому решил написать. Может быть, это письмо последнее. А вот жить хочется, хочется дышать, хочется посмотреть на вас хотя бы одним глазом. Сегодня вступил в ряды ВКП(Б) и пойду в бой коммунистом, и если погибну, то считайте, что был коммунист. До рассвета осталось совсем немного времени, и вот в голову залазят всякие мысли. И жить хочется, ведь вы сами знаете, как я провел свою юность, остальное время… и все же жить хочется. Но жить под ярмом немцев не хочу, так лучше погибнуть. Писать больше времени нет. До свидания, дорогие родители! Крепко, крепко целую руки, 24 января 1943 года».

В похоронке, которая пришла в семью Ватолиных в июне 1943 года, значится, что Павел Степанович Ватолин погиб 17 февраля 1943 года в ходе тяжелых боев у деревни Володихи Ленинградской области.

«Иду вперед с Вашим родительским благословлением»

Письма домой в Сорочинск (Оренбургская область) молодой лейтенант Алексей Комаров присылал часто. В них – непременные приветы сестре и племянникам, описание успехов наступательной операции, рассказы о новых знакомых и воспоминания об одноклассниках, которые воюют где-то неподалеку, а еще мечты о скорой встрече и планы на будущее.

1942 год:

«Мама и Папа, сообщаю, что 15 августа я участвовал в боях с немецкими захватчиками. Я принял первое боевое крещение, в боях участвовал трое суток».

18 декабря, 1944 год:

«Живу хорошо в квартире (впервые за два года!). Хозяева, пан и пани, очень обходительные люди, встретили нас гостеприимно. Многие поляки неплохо говорят по-русски. Погода здесь очень неустойчивая. Часто идут дожди. А у нас в Сорочинске, наверное, горы снега. Как я соскучился по родным местам! Вера! Если можно, вышли мне бандеролью учебники: «Неорганическая химия», «Физика» – за все классы. Очень они мне нужны. Закончим войну, пойду в 10-й класс».

24 июля 1944 год:

«Посылаю Вам [письмо в] горячий и радостный день!.. Все слилось в общий шум… Я готов и жду сигнала. Да, это действительно радостный день! Через некоторое время пойду вперед на Запад! Всего хорошего здоровья Вам. Крепко целую, Леша. Западный белорусский фронт».

10 февраля 1945 год:

«Папа, сейчас я нахожусь в Восточной Пруссии. Вступили в бои с 23 января 45 года и сейчас мы ведем бой за уничтожение вражеской группировки. Фашисты ведут очень сильный огонь и упорно сопротивляются. Чувствуют, гады, свой близкий конец.



Почти месяц идут непрерывные бои. Наши солдаты бьются героически. 27 января столица нашей Родины – Москва салютовала в честь наших боевых успехов. Товарищ Сталин вынес нам, воинам, благодарность в приказе. <…> Сейчас идут бои все с нарастанием силы. Впрочем, Папа, воюем так, как было в 1941 году, только успех на нашей стороне. Иду вперед с Вашим родительским благословлением.



Мама и Папа, будьте уверены и не теряйте надежды, что мы обязательно встретимся. Крепко целую. С низким поклоном, ваш сын Алексей, 2-й Белорусский фронт».

Это последнее письмо Алексей написал родителям за неделю до смерти. Он погиб, не дожив всего трех месяцев до окончания Великой Отечественной войны. За подвиг командира 261-го радиовзвода связи Алексея Комарова наградили орденом Отечественной войны I степени.

«Так бью врага, что он пятится назад»

На фронт Николай Тарасенко попал, когда ему только стукнуло 18 лет, и сразу оказался в самом пекле войны. В небе то и дело «пляшут» снаряды, но советские солдаты стойко оттесняют врага к границам.

«Здравствуйте, мама и сестра Маруся, племянники Гена, Нина, Валя, а папы уже нету…



Нахожусь от немца в пятистах метрах и подхожу все ближе. Так бью врага, что враг пятится назад. И так жизнь моя хороша. У нас здесь музыка играет. Как день – то там, то здесь снаряды пляшут. А немцы дальше удирают. Пока сидел все писал возле окопа, а как снаряд разорвался, так в окоп. Чтобы не убил Гитлер, а мы бы его убили. 9 августа 1942 года».

Через год с лишним после этого письма командир ефрейтора Николая Тарасенко написал матери письмо о последнем подвиге сына:

«Заместитель наводчика гвардии ефрейтор Тарасенко в боях за нашу Родину проявил мужество и отвагу. 25 декабря 1943 года отбивал атаку крупных сил пехоты и 60 танков противника. В составе расчета уничтожил два немецких танка. Когда орудие вышло из строя, товарищ Тарасенко продолжал отбивать атаки врага ружейным огнем. В этом бою Тарасенко погиб смертью храбрых. Достоин посмертной правительственной награды – орден Отечественной войны II степени».

«Только бы добраться до Германии»

Геннадий Карташов ушел добровольцем на фронт в январе 1942 года. Участвовал в Орловско-Курской битве, освобождении Белоруссии, Польши, Литвы. В письмах домой он признавался, что нашими солдатами движет ненависть и злость к врагу.

«Привет из Восточной Пруссии! Праздник провел как обычный день. Выпили 200 грамм. Хорошо зашла, и мы спали. Что может быть особенного в серые дни в нашей серой солдатской жизни. Прожекторы светят, и война над головой, сидим на месте. Готовимся к большим боям. Холодов нет, зимнее обмундирование уже получили. Только бы добраться до Германии. Мы у них сделаем то же, что они делали у нас. Не будет им пощады от нас за ваши слезы, за каждую вашу преждевременную морщину на лице. Ох и мстить мы будем, Шура, ты не сможешь представить этого себе. В каждом из нас столь много ненависти и злости… 7 ноября 1944 года».

За героизм, проявленный в боях, Геннадий Карташов был награжден двумя орденами Отечественной войны II степени и орденом Красного Знамени.

«Я вам письма пишу очень часто»

Многие солдаты в своих письмах и не упоминали о войне – боялись беспокоить близких. Таким был и 18-летний Петр Рычин. Его призвали в стрелковую дивизию Ивановской области в самом начале войны. Конечно, парню было страшно, но об этом в письмах домой нет ни строчки. Переживал за урожай, благодарил за ответы, а о своей фронтовой жизни писал очень скупо: жив-здоров.

«Здравствуйте, мои дорогие родители, Петя. Шлю я вам горячий привет и желаю всего хорошего в вашей жизни. Петя и мама, я от вас получил письмо, которое писали 9 июня, я за него вам сердечно благодарен. Я узнал много нового про вашу жизнь. Неужели взяли в армию Павла? Вы мне не написали. Я узнал, что у вас хватит хлеба до следующего урожая, это очень хорошо. Я вам письма пишу очень часто, так что не обижайтесь. Писать нечего: жив, здоров, того и вам желаю. 19 июня, 1942 год».

С 12 января 1943 года Петр Иванович участвовал в боевой операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда. Тогда погибло более 100 тысяч воинов. В архивных документах Минобороны РФ указано, что Рычин был убит 27 января 1943 года. Похоронен в поселке Синявино, Ленинградской области.

Послесловие