Ученые нашли самый эффективный способ позвать незнакомую кошку

«Это говорит о том, что для кошки общаться со своим владельцем — это не то же самое, что общаться с незнакомым человеком. Другим интригующим открытием было то, что кошки чаще виляли хвостами, когда их полностью игнорировали. Собаки могут вилять хвостами от счастья, но у кошек обычно все наоборот — это показатель стресса или дискомфорта», – отметили ученые.