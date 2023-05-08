Ученые нашли самый эффективный способ позвать незнакомую кошку
Французские ученые из Университета западного Парижа нашли лучший способ позвать кошку. Как оказалось, кошки, живущие в специальных антикафе, быстрее всего реагировали на незнакомого человека, когда он использовал как голосовые, так и визуальные сигналы для привлечения внимания животных. Результаты исследования были опубликованы в журнале Animals.
Ученые отобрали 12 кошек, живущих в антикафе. Ведущий автор работы должна была окликнуть кошек разными способами: позвать их голосом, просто протягивать руку, ничего не делать, а также и звать, и жестикулировать одновременно.
Последний сценарий оказался наиболее рабочим. Вторым по эффективности оказался вариант с использованием только знакового призывания. Ученых удивило это, так как их предыдущее исследование показало, что коты отлично распознают и реагируют на голос хозяев.
«Это говорит о том, что для кошки общаться со своим владельцем — это не то же самое, что общаться с незнакомым человеком. Другим интригующим открытием было то, что кошки чаще виляли хвостами, когда их полностью игнорировали. Собаки могут вилять хвостами от счастья, но у кошек обычно все наоборот — это показатель стресса или дискомфорта», – отметили ученые.
В будущем ученые планируют продолжать углубляться в нюансы общения кошки с человеком.