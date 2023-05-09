День в истории: Карл Фукс стал ректором, День Победы стал выходным

Чем примечательна дата 9 мая?

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Сегодня, 9 мая, в России празднуют День Победы. В этот день Карла Фукса назначили ректором, было заложено здание губернаторского дворца в Казанском Кремле, а музей, который мы сейчас называем Национальным, приобрел чучело редкого огромного экземпляра белуги, состоялся первый полет гидроплана С-10 "Гидро", в Казани открылись три новые станции метро, официально был утвержден День Европы. Родились профессор Казанской консерватории Эльфия Бурнашева, спортсмен-стрелок Василий Мосин, живописец Владимир Никольский, поэт Булат Окуджава, писательница Надежда Тэффи, философ Хосе Ортега-и-Гассет. Умерли политический деятель Киям Абрамов, президент Чечни Ахмат Кадыров, писатель Атилла Расих, поэт и драматург Фридрих Шиллер. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Казанское метро — плюс три станции

9 мая 1823 года медик, ботаник, этнограф, историк, археолог профессор Карл Фукс был назначен ректором Императорского Казанского университета. В это время он также занимал должность декана врачебного отделения. Уже более десяти лет он вел врачебную практику, лечил людей из разных слоев общества и создал понятие "ведение больного" на основе дневника с динамикой состояния пациента.

9 мая 1845 года в Казанском Кремле было заложено здание губернаторского дворца. Решение об этом принял Николай I в 1836 году во время посещения города. Он лично указал расположение дворца, уточнив, что фасадом дом должен быть "обращен на церковную площадь". Введенскую церковь, стоящую рядом, он приказал восстановить и соединить закрытым переходом с дворцом. В проектировании дворца участвовали местный архитектор Фома Петонди и москвич Константин Тон. Стоит отметить, что император в губернаторском дворце определил для себя квартиру из 28 комнат, но так в ней и не побывал. Петонди, кстати, от процесса отстранили.

9 мая 1902 года казанские газеты сообщили, что губернский музей (ныне Национальный музей Республики Татарстан) приобрел чучело редкого огромного экземпляра белуги, уникальный экспонат длиной более 4 метров. Чучело заняло центральное место в экспозиции естественно-исторического отдела музея. Согласно легенде, рыбу поймали в Каспийском море, а не в Волге.

9 мая 2013 года в Казани открылись три новые станции метро: "Авиастроительная", "Северный вокзал" и "Яшьлек" (рабочее название — "Молодежная"). "Яшьлек" — единственная станция в казанском метро, название которой произносится по-татарски. Власти решили не проводить церемонию открытия новой станции. Первыми пассажирами метро стали мэр Казани Ильсур Метшин, ветераны и журналисты. Они проехали от станции "Авиастроительная" до "Козьей слободы".

9 мая 2022 года "Реальное время" рассказало, как в Казани на площади Тысячелетия проходил праздничный парад. Также в этот день была организована всероссийская акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт. По окончании парада горожане не спешили расходиться, устроив пикники на траве под стенами Кремля.

Полет Сикорского

9 мая 1913 года состоялся первый полет гидроплана С-10 "Гидро" Игоря Сикорского. Самолет принял участие в первом в России гидроавиационном митинге на взморье в Петербурге. После соревнований был начат серийный выпуск этих летательных аппаратов. Они были поставлены на вооружение в российской армии, гидросамолеты принимали участие в Первой мировой войне.

9 мая 1945 года — День Победы в войне над фашистской Германией. Советская армия начала наступательную операцию 16 апреля, которая завершилась 2 мая. Вечером 8 мая (по московскому времени — примерно через час после полуночи 9 мая) состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии. В 6 часов утра диктор Юрий Левитан огласил по радио указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Днем Победы. В Великой Отечественной войне участвовало свыше 2,5 миллиона солдат и офицеров, 6 250 танков и самоходных орудий, 7,5 тысячи самолетов. Потери СССР составили 25—27 миллионов человек. День Победы отмечали на государственном уровне в 1946 и 1947 годах, а после почти на 20 лет 9 мая вновь стало рабочим днем. Лишь в 1965 году день вновь стал выходным и праздник вернул себе статус всенародного торжества с парадом и салютом.

О дегуманизации

9 мая 2008 года официально утвержден День Европы. Его целью авторы называли предоставление гражданам европейских стран возможности участвовать в процессе интеграции, а также информирование граждан государств-членов ЕС и людей в других частях мира о преимуществах такой организации, как Евросоюз.