Учеными названа причина, почему бегемоты потеют «кровью»

Учёные смогли опровергнуть миф, который говорит о том, что бегемоты способны «потеть кровью».

© FBM.ru

Многие люди заблуждаются в этом из-за того, что поры этих животных способны выделять вещество красного цвета. Но на самом деле, это совсем не пот и не кровь, а специальное вещество, которое предназначается для охлаждения тела бегемота.

Было проведено масштабное исследование, в ходе которого была собрана щелочная жидкость с морды гиппопотама. В результате исследователи обнаружили два пигмента – красный и оранжевый. Красный пигмент – это гиппосудоровая кислота, которая представляет собой нестабильное небензойное ароматическое соединение. А оранжевый пигмент назвали норгиппосоридиковой кислотой.