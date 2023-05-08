Учеными названа причина, почему бегемоты потеют «кровью»
Учёные смогли опровергнуть миф, который говорит о том, что бегемоты способны «потеть кровью».
Многие люди заблуждаются в этом из-за того, что поры этих животных способны выделять вещество красного цвета. Но на самом деле, это совсем не пот и не кровь, а специальное вещество, которое предназначается для охлаждения тела бегемота.
Было проведено масштабное исследование, в ходе которого была собрана щелочная жидкость с морды гиппопотама. В результате исследователи обнаружили два пигмента – красный и оранжевый. Красный пигмент – это гиппосудоровая кислота, которая представляет собой нестабильное небензойное ароматическое соединение. А оранжевый пигмент назвали норгиппосоридиковой кислотой.
Данные соединения в коже животных поглощают ультрафиолетовые излучения, благодаря чему являются солнцезащитным средством. Также они активно подавляют рост болезнетворных бактерий. Учёные сделали выводы, что животные совсем не потеют кровью, а лишь выделяют уникальный антибиотик и «солнцезащитный крем».