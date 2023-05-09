Как Красная армия освободила Крым от нацистов

За год до Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 1944 года, Красная армия штурмом взяла Севастополь. Крымская наступательная операция стала одним из самых быстрых и грамотно проведенных сражений РККА. На фоне вермахта, который в 1941-1942 годах 250 дней держал в осаде и штурмовал Севастополь, советским войскам в апреле-мае 1944-го понадобилось всего 35 суток, чтобы очистить от врага весь Крым. Какое значение имела оборона полуострова для Третьего рейха? Какую тактику применило советское командование для взлома вражеских позиций? «Лента.ру» вспоминает ход событий.

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Тяжелая контузия маршала Василевского

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В 8 часов утра 9 мая 1944 года войска 4-го Украинского фронта генерала Федора Толбухина после 40-минутной артиллерийской подготовки и авиационного удара по германским позициям перешли в решительное наступление, ворвавшись в Севастополь.

Уличные бои с самого начала приняли характер ожесточенных схваток, в которых стороны не брали пленных. Задачей наступавших было выбить немцев со второй оборонительной полосы Севастопольского укрепрайона, главными опорными пунктами которой служили бывший монастырь Георгиевский, совхоз № 10, высота 172,7.

Герой Советского Союза, полный кавалер орденов Славы сержант-артиллерист Николай Кузнецов в бою был оглушен разрывом немецкой гранаты. Решив, что он убит, два вражеских пулеметчика, отложив в сторону автоматы, открыли огонь по наступающим советским пехотинцам.

Кузнецов вспоминал: «Я подполз к пулеметчикам со спины, не спуская с них глаз, облизывая липкие от крови губы. Гудело в голове от удара — чем-то тяжелым, видимо, металлическим стукнул меня немец. Иногда мутно застилало глаза. Сделав рывок вперед, ухватил обеими руками лежавший справа автомат. Успел подумать, как это хорошо, что в подмосковной спецшколе меня научили владеть немецким оружием и, вскинув автомат, резко нажал на спуск».

В 10:40 Толбухин ввел в прорыв от совхоза № 10 19-й танковый корпус полковника Ивана Поцелуева. Но экипажи двигались очень медленно: мешал сильный огонь германской артиллерии, в том числе зенитной, и многочисленные инженерные препятствия. Краснозвездные танки, рыча двигателями, не обгоняли свою пехоту, прикрывая ее и методично подавляя огневые точки противника. Стрелковые подразделения один за другим занимали неприятельские узлы сопротивления: высота 172,7, поселок Шестая Верста, водохранилище, высота 179,0, высота 119,1, высота 197,3.

К 17 часам 32-я гвардейская стрелковая дивизия полковника Николая Закуренкова из состава Приморской армии ворвалась в южную часть Севастополя и вскоре вместе с соединениями 51-й армии полностью очистила от противника юго-западную часть города. В районе бывшего монастыря Георгиевский 83-я морская стрелковая бригада окружила и при поддержке частей 16-го стрелкового корпуса уничтожила большую группу немецких войск.

К 19:00 соединения 2-й гвардейской армии генерала Георгия Захарова, 51-й генерала Якова Крейзера и Приморской армии генерала Кондрата Мельника полностью очистили Севастополь от частей 17-й германской армии, остатки которой отступили в район севастопольских бухт на мысе Херсонес.

Посмотреть на освобожденный от врага город приехал представитель Ставки Верховного главнокомандования, начальник Генерального штаба Красной армии маршал Александр Василевский и едва не поплатился за это жизнью. При переезде через одну из нацистских траншей в районе Мекензиевых гор Opel Kadett военачальника наехал на противотанковую мину.

Василевский отмечал: «Мотор и передние колеса взрывной волной были отброшены от кузова на несколько метров в сторону, шоферу — лейтенанту В.Б. Смирнову — повредило левую ногу. Я сидел рядом с ним в кабине и получил весьма ощутимый ушиб головы. Мелкие осколки стекла поранили мне лицо».