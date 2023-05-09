День 9 мая в истории

День Победы.

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Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, которым завершилась Великая Отечественная война, был подписан в пригороде Берлина Карлсхорсте 8 мая 1945 года в 22.43 (по московскому времени 9 мая в 0.43). Именно из-за разницы во времени День Победы в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России - 9 мая.

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Фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину ранним утром 22 июня 1941 года. На фронте, который простирался от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в разное время сражались от 8 до 12 миллионов человек, применялось от 5 до 20 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, от 150 до 320 тысяч орудий и минометов, от 7 до 19 тысяч самолетов.

Тяжелая кровопролитная война продлилась 1418 дней и завершилась полным разгромом стран фашистского блока.

Общие людские потери нашей страны в годы Великой Отечественной войны составили около 27 миллионов человек, из них более 8,7 миллиона погибли на фронтах, 4 миллиона были убиты и замучены в концлагерях, 7,42 миллиона были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях.

Указ о провозглашении 9 мая Днём Победы был подписан Иосифом Сталиным ещё до подписания акта о капитуляции фашистской Германии — 8 мая 1945 года. День Победы был установлен как выходной праздничный день. В 1948-1964 годы он был рабочим, а в 1965 году — был вновь объявлен выходным.

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» день 9 мая объявлен всенародным праздником — Днём Победы. Он является нерабочим днем и ежегодно отмечается военным парадом и артиллерийским салютом.

Первый салют по случаю Дня Победы был произведен в Москве 9 мая 1945 года 30 залпами из тысячи орудий.Первый Парад Победы на Красной площади в Москве прошел 24 июня 1945 года. Его принимал первый заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного главнокомандующего, командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Георгий Жуков. Командовал парадом командующий войсками 2-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Следующий парад состоялся в 20-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны. Впоследствии парады в Москве на День Победы проводились лишь в юбилейные годы. С 1995 года они стали проводиться ежегодно.

День Европы.