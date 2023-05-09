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Москвичка поделилась воспоминаниями о выживании в деревне во время войны

Москвичка Жанна Парамонова в беседе с «Мослентой» поделилась воспоминаниями о выживании в деревне во время войны. Она рассказала, что они с мамой и младшей сестрой тогда жили впроголодь, и, в поисках временного жилья, скитались от дома к дому.

По ее словам, в эвакуации, будучи двухлетним ребенком, она жила с матерью и новорожденной сестрой. Ее отец на тот момент считался пропавшим без вести при строительстве «Дороги жизни». Семьям, чьи родственники пропали без вести, паек не полагался, поэтому еды катастрофически не хватало.

«Мы ели картофельные очистки с помойки. Мама просила милостыню», — поделилась воспоминаниями собеседница. По ее словам, они выжили только благодаря матери, которая с самого детства, будучи сиротой, привыкла к нищете, что во время войны помогло ей справиться с тяжелыми условиями.

Через некоторое время отец нашелся раненным в госпитале, поэтому семье стали передавать кое-какие продукты. Однако, не отпускала другая проблема, продолжила Парамонова, семье было негде жить. Приходилось постоянно переезжать из дома в дом, так как никто не хотел надолго оставлять женщину с двумя маленькими детьми у себя.

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