TNI: Германия никогда бы не победила СССР

Дискуссии и споры среди историков по поводу возможности победы Германии над СССР во Второй мировой войне продолжаются по сей день. Однако автор статьи TNI считает, что такая победа была невозможна из-за недооценки германскими властями силы и военного потенциала Советского Союза.

© FBM.ru

Пропагандистская машина нацистской Германии, вещавшая о высшей расе, привела к заблуждению народа Германии и лидеров. Они недооценили силу и потенциал Советского Союза, который был огромным. Вдобавок Германия не учла растущие качества советской военной техники.

Немцы допустили ошибку, не приняв единой стратегии против СССР, которая могла бы успешно сработать. И хотя страна была способна нанести серьезный урон Советскому Союзу в начале войны, в конце 1942 года СССР смог перейти в наступление, что привело к медленному превращению немецкого вермахта в пыль в течение последующих трех лет.

Немцы продержались так долго за счет высокого качества техники. Однако если бы они верно оценили потенциал СССР и приняли единую стратегию, то не оказались бы в таком тяжелом положении. Они также допустили ошибку, понадеявшись на союзников, прежде всего Японию, которые не сумели их спасти.