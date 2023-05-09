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TNI: Германия никогда бы не победила СССР из-за недооценки военного потенциала Советского Союза

Дискуссии и споры среди историков по поводу возможности победы Германии над СССР во Второй мировой войне продолжаются по сей день. Однако автор статьи TNI считает, что такая победа была невозможна из-за недооценки германскими властями силы и военного потенциала Советского Союза.

TNI: Германия никогда бы не победила СССР
© FBM.ru

Пропагандистская машина нацистской Германии, вещавшая о высшей расе, привела к заблуждению народа Германии и лидеров. Они недооценили силу и потенциал Советского Союза, который был огромным. Вдобавок Германия не учла растущие качества советской военной техники.

Немцы допустили ошибку, не приняв единой стратегии против СССР, которая могла бы успешно сработать. И хотя страна была способна нанести серьезный урон Советскому Союзу в начале войны, в конце 1942 года СССР смог перейти в наступление, что привело к медленному превращению немецкого вермахта в пыль в течение последующих трех лет.

Немцы продержались так долго за счет высокого качества техники. Однако если бы они верно оценили потенциал СССР и приняли единую стратегию, то не оказались бы в таком тяжелом положении. Они также допустили ошибку, понадеявшись на союзников, прежде всего Японию, которые не сумели их спасти.

В итоге нацистская Германия потерпела крах, и миллионы людей погибли в этой кровопролитной войне. Было очевидно, что победа была не в их силах, но они продолжали вести войну в надежде одержать верх, заключил источник.

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