Малоизвестные факты о культовых военных песнях времен ВОВ

Многие песни, написанные в период Великой Отечественной войны, стали символами Победы и источником воодушевления для советских солдат. Интересные факты о всенародных песнях представлены в материале РИА Новости.

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Одним из таких гимнов является «Священная война», слова которой написали всего через два дня после начала боевых действий. Хор и оркестр провели всего один день на репетициях, а уже спустя сутки песню записали на радио, и она тут же пошла в эфир. Впервые прозвучала она на Белорусском вокзале.

«Темную ночь» исполнил Утесов еще до выхода киноленты «Два бойца». Он получил ноты от автора музыки Никиты Богословского. Но большинство запомнило песню в исполнении Марка Бернеса в данном фильме, хотя она изначально не планировалась в сюжете.

Еще одна работа, которая ассоциируется с войной, это «Смуглянка», созданная еще до войны в 1940 году для музыкальной сюиты о Григории Котовском. Но она стала знаменитой после своего использования в картине «В бой идут одни старики».

«Синий платочек» — это работа, которая стала символом фронтовой лирической песни. Ее написал польский композитор Ежи Петербургский еще до начала ВОВ. Исполнительницей стала Лидия Русланова, которая принесла данную песню на фронт, когда ездила туда с выступлениями.