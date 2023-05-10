Неизвестные факты о песнях времен Великой Отечественной войны

Во время Великой Отечественной войны песни не просто поддерживали солдат, но и являлись такими же участниками боевых действий, как и красноармейцы, в сердцах которых они звучали. РИА «Новости» составило подборку написанных в военное время и ставших символами Победы композиций.

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Открывает список песня «Священная война» композитора Александра Александрова. Ее текст был опубликован спустя два дня после нападения Германии на Советский Союз, а Александров сразу же написал музыку. Отмечается, что партитуру для хора и оркестра к записи песни на радио напечатать не успели и Александров нанес мелодию мелом на доску, а певцы и музыканты обозначили ноты в тетрадях. Репетиции продлились один день и уже через сутки «Священная война» впервые была исполнена на Белорусском вокзале, о чем напоминает мемориальная доска.

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Песня «Темная ночь» при съемках кинофильма «Два бойца» изначально не была запланирована, однако у режиссера Леонида Лукова не получалось снять эпизод в землянке, где солдат пишет письмо родным, поэтому Луков решил обратиться за помощью к музыке.

В результате композитор Никита Богословский за час сочинил мелодию, а поэт Владимир Агатов написал текс песни. Артист Марк Бернес, разбуженный среди ночи, отправился на студию, где песня и была записана буквально с двух дублей.

Никита Богословский также отдал ноты «Темной ночи» своему другу Леониду Утесову. И песня в его исполнении вышла на пластинке еще до премьеры фильма «Два бойца» на экранах. Однако исполнение Бернеса полюбилось публике значительно сильнее.

Песня «Синий платочек», ставшая символом фронтовой лирической песни, была написана еще до войны польским композитором Ежи Петербургским, а одной из первых исполнительниц произведения стала Лидия Русланова. Певица включила песню в свой репертуар для выступлений в составе фронтовых бригад.

Песня Константина Листова на слова Алексея Суркова «В землянке» сперва была признана чересчур пессимистичной и ее не хотели выпускать на пластинке, несмотря на то, что текст Сурков сочинил на фронте, выбравшись из-под сильнейшего минометного обстрела.

Песня тем не менее ушла в народ, исполнялась бойцами на фронте, ее слушал каждый солдат. Однако первоначальный текст оригинала: «Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви» бойцы поменяли на «от твоей негасимой любви», вспоминая далеких жен и матерей.

Сурков рассказал об этом жене, отметив, что писал стихи о силе любви к ней, на что женщина с иронией заметила: «Ну вот, Алешенька, народ тебя и поправил!»

Многие считают, что песня «Смуглянка» появилась после войны и была сочинена специально для фильма «В бой идут одни «старики», но на самом деле она была создана в 1940-м году Анатолием Новиковым и Яковом Шведовым. Первоначально песня предназначалась для музыкальной сюиты о подвигах Григория Котовского.