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Тайна пророчества телохранителя «вождя народов» Николая Власика

Еще при жизни Иосифа Сталина под стражу был заключен один из самых преданных представителей его окружения.

Тайна пророчества телохранителя Сталина Николая Власика
© Русская семерка

Николай Власик, возглавлявший охрану вождя, в момент своего ареста произнес одну пророческую фразу.

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Впрочем, некоторые историки считают, что Власик не был провидцем, а просто что-то знал.

Преданный Сталину

Николая Сидоровича Власика историки считают одним из самых преданных Иосифу Сталину людей. И не зря: Власик возглавлял охрану вождя еще с 1927 года. Дело в том, что именно тогда, как писал Владимир Логинов в своей книге «Живой Сталин. Откровения главного телохранителя вождя», произошло событие, которое на долгое годы определило судьбу Власика. В здании комендатуры на Лубянке был организован теракт, вследствие чего и была создана охранная структура первых лиц страны.

Николай Власик руководил охраной Сталина более 20 лет и, казалось, заслужил полное его доверие. Тем более, что Власик, отвечавший, кстати, и за быт вождя, стал одной из самых влиятельных личностей в окружении Иосифа Виссарионовича. Однако в последние месяцы жизни Сталин, всегда отличавшийся крайней подозрительностью, стал и вовсе похож на параноика. Неудивительно, что, по словам Леонида Млечина, лидер страны сменил в этот период чуть ли не всю прислугу и охрану.

Обвинения и вердикт

А вот Николая Власика Сталин не уволил: начальника охраны вождя в декабре 1952 года взяли под стражу. Власику были предъявлены обвинения в пособничестве так называемым «врачам-отравителям», в злоупотреблениях служебным положением и в знакомствах с американскими шпионами. На допросах от Николая Сидоровича следователи требовали признаться в том, что он раскрыл упомянутым шпионам систему сталинской охраны.

В январе 1953 года, то есть еще при жизни Иосифа Виссарионовича, Военная коллегия Верховного суда СССР вынесла Николаю Власику вердикт. Его признали виновным в злоупотреблении служебным положением. Якобы Николай Сидорович занимался «барахольством» и использовал казенные продукты. Власику дали 10 лет ссылки. Правда, в конце марта того же года, но уже после кончины Сталина, 10-летний срок в связи с амнистией был заменен на 5-летний.

Сбывшееся предсказание

Но еще во время ареста Николай Власик произнес пророческую фразу. Если верить Алексею Пиманову, автору книги «Чисто партийное убийство», он тогда сказал: «Не будет меня, не будет и Сталина». И действительно, Иосиф Виссарионович вскоре скончался. По мнению Пиманова, Николай Сидорович не был пророком, а просто что-то знал. Пиманов считает странным тот факт, что Сталин, боявшийся за свою жизнь, позволил убрать и Власика, и своего второго верного слугу — Поскребышева.

Что касается Николая Сидоровича, то он в 1956 году был помилован. Самое интересное, что Власик не держал зла на Сталина, хоть и был им обижен. Бывший телохранитель называл врагами тех, в чьи руки отдал его Иосиф Виссарионович. Именно поэтому Власик упорно добивался полной своей реабилитации и восстановления в рядах партии вплоть до кончины от онкологического заболевания легких, которая последовала в 1967 году. Уже в XXI веке приговор в отношении Власика отменили и вернули конфискованные награды.

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