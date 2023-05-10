Как бело-сине-красный триколор стал символом России

Отшумели праздники, выходные дни порадовали, шашлыки пожарены, салют отгремел. Отличие от будних дней ощущалось во всем, а флаги на улицах создавали особое настроение. Но мало кто знает, что бело-сине-красными флагами официально решено было отмечать все торжественные мероприятия всего 140 лет назад – 10 мая 1883 года.

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Ну или 28 апреля по старому стилю. В этот день император Александр III издал указ, который объявлял бело-сине-красные цвета государственными цветами в России и предписывал отныне использовать в торжественных случаях только их. Но даже и после этого флаг не стал государственным, это произойдет позже – накануне своей коронации Николай II 11 мая 1896 издаст соответствующий указ.

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Это удивительно, но у России долгое время не было единого государственного флага. Был флаг торговый – тот же триколор, был военно-морской – Андреевский. Но при Александре II, 23 июня 1858 года, в качестве государственного был утвержден черно-желто-белый. Цвета выбраны были потому, что черный и золотой использовался в военной символике (например, орлы на киверах) при Павле I, а после взятия Парижа Александр I добавил белый цвет.

Но у такого флага была слабая историчность, которая не очень волновала и вдохновляла нацию. Да, черно-желто-белые цвета были близки и дороги императорской семье, но и только. Похоже, это все прекрасно понимал Александр III, поэтому тем же повелением он был оставлен именно в этом качестве.

Тут, наверное, стоит кратко пояснить в чем различие между флагом и знаменем. Знамена существовали с древнейших времен и родились на поле боя. Еще совсем недавно, всего-то полтора столетия назад, все битвы проходили в плотном строю. Воин не видел ничего, кроме спин и затылков своих товарищей, единственное свободное пространство куда он мог обратить свой взор – наверх.

Тогда и стали использовать различные символы на длинных шестах, которые бы позволяли понять, где свои, а где чужие. Очень быстро догадались, что их также можно использовать для управления войсками, например, идти в атаку.

Но знамена создавались в единичных экземплярах. Они были расписаны краской, использовалась вышивка или аппликация – то есть были достаточно трудоемкими в изготовлении и непригодными для слишком частого использования. Это было одной из причин, хоть и не главной, почему знамя стало считаться священным и требовало особой защиты.

Но все изменилось с развитием мореходства. Чтобы как-то различать свои корабли и чужие, а тем более пиратские и разбойничьи, требовалось вывешивать знаки различая. Но знамена на ветру быстро изнашивались, а они были дорогие и делать их не так просто – ручная работа.

Поэтому появляются упрощенные варианты, которые бы легко создавались и очень часто это были просто сшитые между собой куски ткани различных цветов. Но не абы каких, а которые считались национальными. Так и появляются флаги.

Россия не стала исключением и флаг тут появился именно в связи с морскими устремлениями. Случилось это совсем не при Петре, как многие думают, а при царе Алексее Михайловиче и это мы знаем совершенно точно. И там были использованы бело-сине-красные цвета

Об этом говорится в морском уставе, который Петр I написал собственноручно: «У нас намеренное и начатое кораблестроение от царя Алексея». Корабли при Алексее Михайловиче понадобились для охраны купеческих судов на Волге и Каспии – Россия активно торговала со странами Востока. Но больших военных кораблей строить не могла – нужды раньше не было.

Поэтому в 1663 году были приглашены голландские мастера во главе с капитаном Бутлером и привлечены отечественные корабелы. Был заложен корабль «Орел», строили его на Оке в деревне Дединово (ныне Рязанская область). Он считался небольшим, 22-пушечным, но лодки казаков-пиратов на Каспии разогнать вполне мог. Однако строительство шло долго и нудно. И вовсе не потому, что голландцы или русские корабелы ленились, а благодаря всепобеждающей русской бюрократии.

За каждым чихом надо было обращаться в московские приказы. Но эта весьма обширная переписка оказалась счастьем для историков. Она почти вся сохранилась и дает подробное представление как строились корабли в то время.

И вот когда строительство «Орла» подходило к завершению, капитан Бутлер отправил запрос – «как строить флаг»? Чем поставил московских сидельцев и протирщиков штанов в полный тупик. Те побежали к царю, но даже Алексей Михайлович, который был человеком весьма образованным, понятия не имел что такое корабельные флаги. Поэтому ответа Бутлеру не было – просто отправили в равном количестве ткань белого, синего и красного цветов.

Какой флаг в результате сшили так и осталось доподлинно неизвестно. По одним данным это был синий крест, а поля на нем были два белых квадрата и два красных. По другой сине-бело-красные полосы. Но есть и версия, что это был уже привычный нам бело-сине-красный триколор и, даже, с вышитым на нем золотым двуглавым орлом.

Последняя версия весьма вероятна, поскольку объясняет почему Петр I впоследствии изберет его в качестве торгового флага России. Ведь он и задумывался для охраны торговых путей, к тому же сшили его любезные сердцу Петра голландцы и цвета совпадают с национальным флагом Нидерландов.