«Дитя Карачуна»: что не так с датой рождения Сталина
Официальная дата рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, указываемая в большинстве советских изданий, — 21 декабря 1979 года. Впрочем, уже в начале 1990-х заговорили о том, что, на самом деле, отец народов годом старше.
Загадочная смена даты рождения
Действительно, в метрической записи Иосифа Джугашвили в качестве даты рождения указано 18 декабря 1978 года. Есть мнение, что коррекции дата рождения подверглась в 1928 году. Планируемый 50-летний юбилей отца народов перенесли на год позже, так как 1928-й год был крайне неудачным в политическом плане — по стране прокатился ряд крестьянских бунтов. Но критики эта версия не выдерживает. Ведь дата 21 декабря 1979 года появилась в советской энциклопедической литературе несколькими годами ранее.
Конспирологическая ошибка
Больше похоже, что изменение даты рождения Сталина было обычной ошибкой. В период бурной революционной молодости Иосифу приходилось скрываться от царской охранки и жить по подложным документам. Соответственно и даты рождения указывались разные. Среди прочих фигурировало и 21 декабря 1978 года. По-видимому, оттуда эта дата перекочевала в официальные советские документы. Ну а после того, как она уже была однажды указана, исправлять сочли несолидным.
Эзотерика и оккультизм
Не секрет, что одно время Сталин интересовался, скажем так, альтернативной наукой. Известно, что он общался со многими мистиками и астрологами и верил в судьбу. Точнее в возможность ее изменить, в чем убедил будущего главу государства известный оккультист Георгий Гурджиев. Ходят слухи, что они встречались в Санкт-Петербурге еще до Революции. И тогда Георгий Иванович посоветовал Иосифу Виссарионовичу выбрать в качестве даты рождения 21 декабря 1879 года.
Карачун и пятилетки
Дело в том, что день зимнего солнцестояния, приходящийся на 21 декабря, считался сакральным у многих народов. Славяне называли его Карачун и посвящали злому божеству Чернобогу. У некоторых племен даже существовал обычай убивать рожденных в день зимнего солнцестояния. Считалось, что мальчики, рожденные 21 декабря, в будущем станут воинами, завоевателями, тиранами. Возможно, Сталина такая судьба вполне устраивала.
Ну а что касается года рождения, то отец народов считал пятерку счастливым для себя числом, а знаковыми датами, определившими его судьбу — 1889 и 1899 годы. В 1989 он впервые прочел поэму «Витязь в тигровой шкуре», которая во многом стала для него пророческой. А в 1899 году был отчислен из семинарии и примкнул к революционному движению. Есть мнение, что и сталинские пятилетки родом как раз из этого мистического убеждения вождя…