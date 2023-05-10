Принц Джордж убедил Карла III изменить фасон формы для пажей

Юный принц Джордж продолжает радовать публику своей сдержанностью, серьёзностью и даже мудростью. Оказалось, сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон удалось убедить короля Карла III изменить форму для пажей. Стоит отметить, что принц Джордж уже успел войти в историю как самый юный паж, более того, на коронационной службе мальчик вёл себя куда более сосредоточенно, чем его товарищи по статусу.

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Как истинному мальчику, Джорджу не нравилось носить колготки, а если мы углубимся в историю, то поймём, что форма пажей как раз таки включала этот атрибут в свой образ.

«Джордж не терпит колготки и, конечно же, не хотел становиться предметом для насмешек и издёвок в школе», — рассказали источники.

Карл III услышал пожелание своего внука, и, очевидно, вспомнив своё непростое детство, когда у него было мало друзей и многие смеялись над его ушами, решил внести изменения: на коронационной службе все пажи появились в красном мундире, расшитом золотом, белой рубашке с жабо, перчатках и чёрных классических брюках с лампасами.

Принц Джордж и ещё семь юношей сыграли на коронационной службе роль почётных пажей. Они сопровождали короля к Вестминстерскому аббатству и помогали нести ему тяжёлую мантию.