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«Я не буду носить колготки!»: принц Джордж убедил Карла III изменить фасон формы для пажей

Юный принц Джордж продолжает радовать публику своей сдержанностью, серьёзностью и даже мудростью. Оказалось, сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон удалось убедить короля Карла III изменить форму для пажей. Стоит отметить, что принц Джордж уже успел войти в историю как самый юный паж, более того, на коронационной службе мальчик вёл себя куда более сосредоточенно, чем его товарищи по статусу.

Принц Джордж убедил Карла III изменить фасон формы для пажей
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Как истинному мальчику, Джорджу не нравилось носить колготки, а если мы углубимся в историю, то поймём, что форма пажей как раз таки включала этот атрибут в свой образ.

«Джордж не терпит колготки и, конечно же, не хотел становиться предметом для насмешек и издёвок в школе», — рассказали источники.

Карл III услышал пожелание своего внука, и, очевидно, вспомнив своё непростое детство, когда у него было мало друзей и многие смеялись над его ушами, решил внести изменения: на коронационной службе все пажи появились в красном мундире, расшитом золотом, белой рубашке с жабо, перчатках и чёрных классических брюках с лампасами.

Принц Джордж и ещё семь юношей сыграли на коронационной службе роль почётных пажей. Они сопровождали короля к Вестминстерскому аббатству и помогали нести ему тяжёлую мантию.

«Эта честь обычно предоставляется сыновьям-подросткам представителей знати и дворянства, особенно старших членов королевского двора. Мальчики были друзьями семьи и родственниками Карла III и королевы Камиллы. Что касается принца Джорджа, то несмотря на то, что ему всего 9 лет, он ведёт себя как взрослый парень и уже имеет глубокое понимание свой роли, а также ролей дедушки и отца», — объяснили эксперты.

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