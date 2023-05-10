$76.69-0.1384.15-0.76

В Биробиджане спасатели вытащили собаку, тонувшую в мазутной яме

Спасти животное от неминуемой гибели удалось буквально в последний момент.

В Биробиджане спасатели вытащили собаку, тонувшую в мазуте
© Runews24.ru

В столице Еврейской АО спасатели МЧС вытащили собаку из мазутной ямы. Об этом сообщает официальный телеграм-канал спасательного ведомства.

Отмечается, что обнаружить собаку удалось за считанные минуты до того, как её полностью засосало бы в мазут. К этому моменту на поверхности торчали лишь глаз, ухо и часть носа животного.

Слабый скулёж животного, попавшего в мазутную яму на территории заброшенного завода услышали прохожие. Прибывшие спасатели соорудили настил из досок, чтобы добраться до собаки и начали её вытаскивать.

Чтобы освободить собаку потребовалось около часа. Нельзя было сильно тянуть за ошейник, иначе бы она задохнулось, а в противном случае она погружалась обратно в мазут.

В итоге собаку удалось вытащить, а вскоре нашёлся и её хозяин.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий