В Биробиджане спасатели вытащили собаку, тонувшую в мазуте

Спасти животное от неминуемой гибели удалось буквально в последний момент.

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В столице Еврейской АО спасатели МЧС вытащили собаку из мазутной ямы. Об этом сообщает официальный телеграм-канал спасательного ведомства.

Отмечается, что обнаружить собаку удалось за считанные минуты до того, как её полностью засосало бы в мазут. К этому моменту на поверхности торчали лишь глаз, ухо и часть носа животного.

Слабый скулёж животного, попавшего в мазутную яму на территории заброшенного завода услышали прохожие. Прибывшие спасатели соорудили настил из досок, чтобы добраться до собаки и начали её вытаскивать.

Чтобы освободить собаку потребовалось около часа. Нельзя было сильно тянуть за ошейник, иначе бы она задохнулось, а в противном случае она погружалась обратно в мазут.