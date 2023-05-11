Китайский пророк предсказал череду заказных убийств

Но это не значит, что все мировые столкновения совсем исчезнут. Планету накроет череда политических переворотов и заказных убийств чиновников. Но в целом можно ждать возвращения к обычной жизни, цитирует Ло Life.ru. Ранее «ФедералПресс» писал, что провидец из Донбасса предсказал исход спецоперации. Николай Тарасенко уверен, что президента Украины Владимира Зеленского уже скоро не будет.