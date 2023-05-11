Чума, яды и магическое мышление: откуда истерия вокруг COVID

5 мая ВОЗ официально объявила эпидемию коронавируса завершенной. Однако тема «утечки COVID из лаборатории» явно не исчезнет в ближайшее время.

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Потому что подобные явления случались и в прошлом. Их изучают ученые и вот что они говорят. Спойлер: ничего хорошего.

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В Средние века и сегодня

Для магического мышления свойственен «эффект заражения» — вера в то, что происходящее является следствием некоего заражения, произведенного по злому умыслу скрытой сущностью. Беспокойство о появлении COVID-19, все еще бурлящее в консервативных СМИ, парадоксальным образом перекликается с обвинениями в отравлении колодцев из средневековой Европы. Эти обвинения вылились в массовое насилие в середине XIV века и сохранились в более поздних легендах, рассказывающих о способности ведьм изобретать яды, травить недругов или просто вредить из природной злобности.

В век антибиотиков и научных объяснений нам нравится считать себя более продвинутыми, чем наши предки. Но магическое мышление продолжает формировать реакцию многих людей на такие бедствия, как пандемия.

Ядовитые порошки и язвы

«Эффект заражения» часто возникает из-за беспокойства по поводу неизвестных или плохо изученных аспектов болезни. Кто из нас не чувствовал необходимости дезинфицировать продукты или почту в первые месяцы пандемии?

Эффект также приводит к поиску козла отпущения. Угроза болезни накладывается на подозрительность «других», таких как евреи в средние века или китайские лаборатории сегодня.

Евреев обвинили в отравлении колодцев, что повлекло вспышки чумы в 1348–1349 годах. Они якобы изготавливали ядовитые порошки из пауков, жаб и человеческих останков — все эти ингредиенты вызывают и страх перед инфекцией у представителей многих культур.

Но евреев также считали подозрительными просто потому, что они были евреями — экзотическими, необычными, закрытыми. Проповедники говорили даже, что евреям не надо ничего делать, чтобы заражать христиан — опасным было всего лишь присутствие иноверцев. Эти страхи привели к массовой резне евреев в Центральной Европе.

Заговор и политика

В случае с COVID-19 многие продолжают руководствоваться идеей, что ответственность должна нести какая-то конкретная организация, а не непредсказуемые процессы мутации вируса. Даже Китай принял эту логику, выдвигая различные предположения о появлении вируса где угодно за пределами его границ.

«Эффектом заражения» также манипулировали в политических целях. Подобно средневековым лидерам, некоторым политикам было легче успокоить ярость и тревогу людей рассказами об утечках, чем признанием собственных неудач в борьбе с заразой.

Когда евреев обвинили в отравлении колодцев в средневековой Европе, считалось, что они, якобы, делают это «для того, чтобы разрушить и искоренить всю христианскую религию». В некоторых кругах сейчас китайцы выступают в роли злодеев, тайно работающих над различными схемами, направленными на захват власти.

Стиль мышления

Кроме того, подобные теории пытаются придать последовательность и логичность глубоко неопределенной ситуации и предлагают обнадеживающее повествование о ясной причине и следствии, а не о фатальной и неконтролируемой случайности.

Априорное предположение о том, что за каждым крупным событием стоят гнусные намерения, является краеугольным камнем мышления, порождающего теории заговора, как древнего, так и современного.

Стоит быть настороже в отношении такого стиля мышления. Оно имеет склонность уничтожать.

Симона Селин Маршалл, профессор средневековой литературы Университета Отаго (Новая Зеландия)