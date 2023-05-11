Кошкам комфортнее переглядываться с людьми

Французские ученые выяснили, что кошек больше интересуют незнакомцы, которые с ними переглядываются или одновременно переглядываются и подзывают к себе.

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При этом люди, которые только подзывают животное к себе, питомцев привлекают меньше. Исследование опубликовано в журнале Animals.

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Современное общество характеризуется тесной связью между людьми и их домашними питомцами. Как любое живое существо, кошки способны по-своему различать и интерпретировать сигналы, которые им посылают люди. Животные показывают свое отношение к человеку посредством виляния хвостом или физического контакта. Однако конкретные закономерности общения кошки с человеком изучены недостаточно. Теперь ученые решили выяснить, как тип сигнала, посылаемого человеком, влияет на поведение животного.

Для эксперимента исследователи отобрали 12 кошек, проживающих во французских котокафе. Человеку-респонденту предстояло «знакомиться» с каждым из животных четырьмя способами: без проявления эмоций и движений, вербально (подзывая кошку), визуально (глядя на нее) и бимодально (подзывая и глядя одновременно). Всего было записано 48 видеофрагментов, которые ученые впоследствии проанализировали.

В случае с отсутствием каких-либо сигналов со стороны человека 6 из 12 животных сохранили интерес к респонденту и приблизились к нему. После голосовых сигналов 一 подзывания кошек традиционными для этого звуками 一 к человеку приблизились 7 кошек, то есть всего лишь на одно животное больше. Ученые здесь делают оговорку: респондент подзывал животных, не глядя на них. Это нетипичное для людей поведение, которое могло отпугнуть испытуемых. Во время визуального взаимодействия респондент молча протягивал к кошке руку и смотрел на нее спокойным взглядом. В этом случае к нему приблизились 10 животных. После бимодальных сигналов (голосовых и визуальных одновременно) взаимодействие продолжили 9 кошек.

Тип сигнала влиял и на то, как животное виляло хвостом. При отсутствии всяких сигналов кошки виляли хвостом чаще, чем при их наличии. Также после голосовых сигналов животные более интенсивно двигали хвостом, чем после визуальных или бимодальных. Это подтверждает мнение о том, что кошки виляют хвостом в некомфортных для них условиях.