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Почему в пустыне носят черную одежду, если она сильнее нагревается

В жаркий день нужно особое внимание уделить выбору одежды. И здесь не всё так просто, как на первый взгляд кажется.

Почему в пустыне носят черную одежду, если она сильнее нагревается
© Ferra.ru

В жарких странах люди почему-то обычно носят тёмные одежды. Хотя известно, что нагреваются тёмные цвета сильнее. С чем связано это?

Цвет одежды, которую человек носит, может поглощать и отражать свет. И цвета, которые поглощают больше света, при этом нагреваются быстрее. То есть если вы наденете тёмную одежду, то она будет притягивать больше света, а ваше тело будет сильнее нагреваться. С белым и серым цветами всё наоборот.

Чёрный цвет при этом может поглощать и тепло от солнца, и тепло от тела человека, если одежда имеет свободный крой. В результате между тканью и телом будет образовываться воздушное пространство. Человек в такой одежде будет лучше себя чувствовать в жару.

Также важную роль играет материал, из которого изготовлена одежда. Это должна быть какая-то натуральная ткань, лучше всего лён или хлопок.

А вот белая одежда будет отражать солнечные лучи. Из-за этого человек станет потеть ещё сильнее, его тело тоже нагреется сильнее.

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