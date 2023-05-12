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Что нельзя дарить на новоселье

На новоселье не принято приходить с пустыми руками. И это вполне логично: как правило, к моменту праздника хозяева еще не успели обзавестись всеми нужными вещами, поэтому гости традиционно дарят им вещи, необходимые в быту.

Что нельзя дарить на новоселье
© Кадр из сериала "Друзья"

Часто выбор гостей падает на постельное белье, мелкую бытовую технику, посуду и приборы. Однако существуют вещи, которые дарить на новоселье запрещено. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Если вы решили подарить хозяевам на новоселье кухонные ножи, откажитесь от этой затеи. Наши предки были убеждены, что дарить острые предметы нельзя. Люди верили в то, что такой подарок как бы "разрезает" связь между тем, кто дарит и тем, кто его получает.

Кроме того, существует мнение, что подаренный нож ухудшает отношения между домочадцами.

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Что любопытно, в культурах разных стран ножи также нельзя дарить молодоженам. В противном случае, такой подарок может разрушить любовь партнеров, сделать их отношения колкими и проблемными.

А вот столовые приборы можно смело преподносить и на свадьбу, и на новоселье. Сервировочный нож, который входит в такие комплекты, не относится к острым предметам, поэтому считается, что опасности он не представляет.

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