Что делать, чтобы шутки стали казаться смешными

Чувство юмора давно признали одним из важнейших качеств для человека. Оно напрямую влияет на нашу коммуникацию, отношения с другими людьми, ментальное здоровье и даже отношение к жизни. Но что делать, если «смешинка» то и дело пролетает мимо вас? Не беспокойтесь, чувство юмора можно развить. Рассказываем, как это сделать.

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Откуда берется чувство юмора

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Если вы думаете, что одни рождаются остроумными шутниками, а другие — с рождения несут на лице серьезное выражение, то вы не правы. Смеяться и находить вещи смешными или хотя бы забавными мы умеем с самого детства. Ученые давно бьются над эволюционной теорией смеха и юмора, и пока условно соглашаются, что природа дала нам умение смеяться не просто так.

Но если чувство юмора формировалось у наших предков (и некоторых других видов) на протяжении поколений, то почему сейчас вы можете оказаться единственным человеком в компании, которому не смешно? Или, наоборот, вы один можете найти что-то забавное в человеке, поскользнувшемся на банановой кожуре и упавшем на ежа, тогда как остальные будут вздыхать и охать. Все дело в социальной составляющей смеха и чувства юмора.

Чувство юмора — именно набор вещей, которые мы находим смешными, а не способность смеяться — довольно сильно зависит от социальных факторов. С самого детства мы впитываем окружающие нас поведенческие паттерны, определяя для себя, что смешно, а что нет, опираясь на реакцию окружающих. На ранних этапах нашего развития, в младенческом возрасте, поводов для смеха куда больше — забавно падающие кубики, летящая во все стороны каша, кот, ловящий свой хвост. Но вскоре, как только мы учимся более-менее сносно говорить и переваривать информацию, нам начинают доносить пресловутое «в каждой шутке есть доля шутки». В семьях и сообществах критерии смешного будут разниться. Где-то недопустимо смеяться над родителями, где-то — над политиками или представителями других религий. Все это накладывает свой отпечаток на восприятие юмора.

Исследователи также обнаружили, что различные типы смеха могут служить кодами для сложных человеческих социальных иерархий. Люди с более высоким социальным статусом (даже в пределах дружеской компании) вызывают более заразительный и громкий смех, чем менее привилегированные представители. В напряженной ситуации, например, при переговорах с партнерами или в условиях конфликта, наиболее эффективным и разряжающим обстановку будет смех доминирующего участника коммуникации, тогда как смех «подчиненного» будет восприниматься скорее как нервное хихиканье. Иногда осознание собственной иерархии мешает нам смеяться вволю, чтобы не нарушить неофициальный порядок внутри группы. Согласитесь, нужно быть довольно смелым и даже отчаянным человеком (или белой вороной в семье), чтобы на семейном празднике пошутить или посмеяться над шуткой, которую большинство родственников сочтут оскорбительной.

Окружение очень влияет на проявление нашего чувства юмора. В одной компании мы можем позволить себе черный юмор и смеяться над разными странами и религиями, а в другой — будем изо всех сил давить в себе смех.

Как развивать чувство юмора

Чувство юмора — такой же социальный навык, как чувство такта или умение поддерживать светскую беседу. Даже если вы обладаете утонченным вкусом и не признаете шутки ниже пояса (хоть они и вызывают у вас улыбку), или, наоборот, любите грязные шутки, ваш спектр смешного всегда можно расширить.

Развивайте насмотренность

Этот навык помогает видеть не только прекрасное, но и смешное. Позволяйте себе смотреть комедии — от «Очень страшного кино» до «Белого Лотоса», варьируйте сложность юмора. Сперва стоит взять что-то максимально простое и близкое вам. Определите темы, которые вызывают у вас смех, и постепенно переходите на смежные тематики.

Рефлексируйте

Наше чувство юмора многое говорит о нас. Проанализируйте свои отношения со смешным. Что вас действительно веселит, а над чем вы заставляете себя смеяться? Может вы, наоборот, запрещаете себе шутить и смеяться над какими-то темами. Тогда рационально будет задать себе вопрос: почему?

В рамках работы над собой вы также можете потренироваться искать смешные вещи самостоятельно. Начните с парадоксов — абсолютно нелогичных вещей, которые все равно существуют. Например, кошки, которые ведут себя как собаки. Или родственники, которые уже давно развелись, но продолжают всеми силами заманивать вас в институт брака.

Экспериментируйте

Пробуйте различные жанры юмора и разное окружение — оно ведь тоже влияет на восприятие. Ходите с разными компаниями на стендап-концерты или просмотры комедий. Устраивайте киновечера дома, делитесь впечатлениями.

Расширяйте кругозор