Мастер назвал самые нелепые надписи для татуировки

Мастер (имя и фамилия неизвестны) с никнеймом @tattoodump назвал самые нелепые идеи для татуировки. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

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Специалист, чей блог насчитывает 500 тысяч подписчиков, рассказал, что не стоит набивать слово «верность». «Люди с такой татуировкой обычно ведут совершенно иной образ жизни», — объяснил он.

Кроме того, эксперт посоветовал избегать таких надписей, как «только Бог может судить меня» и «семья». По его словам, данные татуировки его раздражают. Кроме того, он считает их странными и нелепыми.