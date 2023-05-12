Как Горбачев отомстил главным конкурентам, когда стал генсеком

10 марта 1985 года СССР в третий раз за два с половиной года остался без лидера. В мир иной отошел Константин Черненко. Над мором среди кремлевских стариков в ту пору много и зло шутили.

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Ключевые решения в стране долгое время были отданы на откуп больным и великовозрастным руководителям, с которыми связывали высасывавшую ресурсы, надоевшую всем войну в Афганистане и падение уровня жизни в СССР.

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Все понимали, что на высших постах партии и государству как воздух необходимо обновление кадров. Вместе с тем, мало кто отваживался озвучить эту концепцию в публичном пространстве.

Два конкурента Горбачева

Исходя из сложившейся в первой половине 1980-х системы «престолонаследия», наилучшие шансы занять освободившийся после Черненко пост генерального секретаря ЦК КПСС имелись у Андрея Громыко. Опытный дипломат еще с 1950-х сидел во главе МИД и делал свою работу весьма успешно. Из шестерки облеченных властью старцев он оставался последним. Собственно, к нему первому и пришли, когда настал момент определяться с кандидатурой следующего генсека. Однако Громыко достаточно неожиданно отказался занять самое влиятельное место в СССР, сославшись на плохое здоровье.

«Не за горами мое 80-летие. После перенесенного «легкого инфаркта», да еще при аневризме, да еще операции на предстательной железе, думать о такой ноше, как секретарство, было бы безумием... Остаются Гришин, Романов, Горбачев. Вот они и будут претендовать», – так объяснил он свою позицию.

Многолетний первый секретарь Московского горкома КПСС Виктор Гришин был из обозначенного круга претендентов старшим по возрасту, уже успев справить 70-летие. Ему же принадлежал рекорд продолжительности членства в Политбюро: Гришин неизменно участвовал в заседаниях с 1971 года. Он дожил до распада СССР и успел оставить воспоминания. Если верить «хозяину столицы», он добровольно решил отказаться от борьбы за пост, поскольку не имел амбиций возглавить партию. Выход Гришина из гонки сыграл в пользу Горбачева. А сам Виктор Васильевич как представитель «старой власти» был уже совсем скоро списан на берег. В декабре 1985 года Гришин лишился поста секретаря МГК, а в феврале 1986-го был исключен и из Политбюро в связи с «уходом на пенсию».

Роль Громыко

Идеолог Перестройки Александр Яковлев позднее называл именно Гришина единственным реальным конкурентом Горбачева, отмечая при этом, что серьезной возможности стать секретарем у него не было, поскольку на 54-летнего кандидата «ставило большинство ЦК».

62-летний первый секретарь Ленинградского обкома Григорий Романов по возрасту находился между двумя конкурентами. Как и Лев Троцкий в случае со смертью Владимира Ленина, в момент кончины Черненко он находился в отпуске в Литве, узнал о случившемся с большим опозданием и прибыл в Москву лишь на следующий день – время оказалось упущено. Против Романова как «ретрограда» и «сталиниста» взбунтовалась прогрессивная советская интеллигенция. Работу в поддержку Горбачева повел директор Института востоковедения АН СССР Евгений Примаков. Как и Гришин, очень скоро после воцарения Горбачева, Романов был снят со всех постов по «состоянию здоровья» и оставил политику.

Вклад одного из ключевых политиков 1990-х Примакова в возвышение Михаила Сергеевича многие эксперты называли решающим. И все же ключевую роль в его победе сыграл Громыко, который давно знал Горбачева и, согласно мнению ряда экспертов, хорошо к нему относился. Между ними была достигнута секретная договоренность: Горбачев становится генсеком, а Громыко занимает формально высшую в СССР должность председателя Президиума Верховного Совета. 11 марта 1985 года министр иностранных дел на Пленуме ЦК выдвинул кандидатуру Горбачева на секретарский пост в КПСС. Громыко так хорошо расписал сильные качества своего протеже, что у членов ЦК не оставалось иных вариантов, как только утвердить предложенную кандидатуру.

Впоследствии Громыко и Горбачев жестко разругались. Уступив МИД горбачевскому сподвижнику Эдуарду Шеварднадзе, Громыко в 1988 году лишился и поста председателя Президиума ВС, на котором его сменил... Горбачев. Провожая Громыко на пенсию, он на заседании Политбюро сказал, что «тот заслуживает огромной благодарности от всех нас, всей партии и страны». В последние месяцы жизни обманутый ветеран дипломатии сильно критиковал политику переигравшего его Горбачева.

Почему Горбачеву симпатизировал

Андропов Принято считать, что Громыко впервые выделил Горбачева из общей массы партийных функционеров. Сам Михаил Сергеевич, впрочем, больше считал своим «крестным отцом» Юрия Андропова. Тот испытывал к молодому и энергичному выходцу со Ставрополья искреннюю симпатию и еще в 1969 году рассматривал его в качестве кандидата в заместители председателя КГБ. Через два года Горбачев стал членов ЦК КПСС. Он никогда не скрывал, что Андропов оказывал ему покровительство и, в частности, способствовал его переводу в Москву.

«Роль Андропова в выдвижении и поддержке Горбачева известна, – отмечал историк Рой Медведев. – Их первое знакомство состоялось в апреле 1969 года, когда Андропов приехал в Железноводск, лучший в Советском Союзе курорт для людей, страдающих заболеваниями почек. Андропову не просто нравился молодой ставропольский лидер – в середине 1970-х годов председатель КГБ был просто увлечен Горбачевым и не раз говорил о нем с восхищением тем людям, с которыми у него были добрые и доверительные отношения».

Горбачев неоднократно отдыхал вместе с Андроповым, выезжал с ним в горы, допоздна сидел у костра и жарил шашлыки.