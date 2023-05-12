На Алтае спасли медвежонка, просидевшего на дереве двое суток
Сотрудники заповедника на Алтае сняли с дерева медвежонка, просидевшего там без еды и воды двое суток. Об этом сообщает пресс-служба охраняемой территории.
О медвежонке, длительное время сидящем на дереве, сообщили сотрудники турбазы в Турочакском районе. Скорее всего, мать медвежонка погибла или его отбили у неопытной медведицы собаки и загнали на дерево.
В любом случае, найти мать вблизи посёлка или выжить в дикой природе самостоятельно шансов у медвежонка не было. Поэтому было принято решение снять его с дерева и поместить в вольер.
Теперь основная задача специалистов заповедника – вырастить медвежонка, минимально с ним контактируя, чтобы к моменту выпуска в дикую природу он остался зверем, а не домашним питомцем. И в данном случае, по мнению сотрудников, для этого есть все шансы.