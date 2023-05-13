13 мая — день одуванчика

13 мая проходит Всемирный день одуванчика. Название цветка пошло от глагольной основы одуть или обдуть. Как известно, при воздействии воздухом на него пушистые летучки отрываются от цветоложа и разлетаются, оставляя "плешивую головку".

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Растение также имеет и другие названия, например, одуван, пустодуй, ветродуйка, летушки и воздушный цвет.

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Как сплести крепкий венок из одуванчиков и что ещё можно сделать из цветка, рассказываем в нашем материале.

В чём смысл венков?

На Руси считалось, что все предметы с круглым отверстием служат символом новой жизни, защищают от негативного воздействия и обладают магическими свойствами. В связи с этим в особом почете были венки: их использовали в качестве оберегов, а также атрибутом для проведения ритуалов и гаданий. Каждый цветок использовался в зависимости от своего значения. Одуванчик символизировал силу солнца и света. Его называли цветком верности, счастья и любви. Жёлтым цветкам приписывали охранительные свойства. Люди верили, что они исполняют желания, помогают преодолеть препятствия и прийти к успеху в начинаниях.

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Сейчас венки в основном плетут ради развлечения и в качестве украшения. В период цветения ленты в соцсетях пестрят фотографиями с одуванчиками на голове. Кто-то использует технику плетения для создания браслетов и ожерелий.

Как сплести венок?

Перед тем как перейти к плетению, необходимо собрать "цветочный материал" - от 30 одуванчиков с большими и толстыми стеблями.

Берёте один одуванчик в руку и второй перпендикулярно прикладываете к нему следующий, делая виток стеблём вокруг первого. Стебель прикладываете к первому, чтобы из них получилась одна линия. И так с каждым последующим цветком. Старайтесь плотно соединять одуванчики между собой, чтобы конструкция не развалилась. Продолжайте плести до нужного размера, примеряя венок будущему обладателю. Заключительный штрих - соедините венок, обязав его травинкой, лентой или проволокой, а затем срежьте лишнее.

Те, кто хочет разнообразить будущее творение, могут добавить в плетение другие цветы, траву и даже небольшие ветки. Техника плетения будет та же, но в основу лучше взять наиболее крепкие растения.

Какие существуют гадания с одуванчиками?

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Незамужние девушки могут с помощью венка из одуванчиков узнать о возможной смене семейного положения в ближайшем будущем. Наиболее достоверным считается результат гадания, проведенного в ночь на Ивана Купалу. Венки опускают в воду и следят, чьё творение дольше всех продержится на поверхности. У победительницы и состоится свадьба.

Получить ответ на интересующий вопрос поможет одуванчик с созревшими семенами, то есть с белой пушистой "шапочкой". Мысленно задайте вопрос и подуйте на цветок. Если все семена улетят, то ответ на ваш вопрос положительный. В том случае, когда осталась небольшая пушистая часть растения, предполагается, что нужно приложить много усилий для достижения цели.

Как ещё можно использовать цветы?

Одуванчик с давних времен используется в медицине. Например, сок из его листьев считается эффективным тонизирующим и укрепляющим средством, нормализующим кислотно-щелочной обмен в организме. Это связано с тем, что в нём содержится кальций, натрий, магний, железо, а также лютеин + зеаксантин, витамин К, бета-каротин, витамин А, витамин С, витамины группы В: В1, В2 и В6. Разные части растения помогают бороться с недугами: кашлем, запорами, застоями желчи, гельминтозом, снижением иммунного статуса и нервным истощением.