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Раскрыта связь комиссионок и советских спекулянтов

Связь комиссионных магазинов и спекулянтов в советские годы раскрыл в материале «Мосленты» историк Валерий Бурт. Он пояснил, что спекулянты часто перехватывали клиентов комиссионок, которые шли сдавать в магазин ценные вещи.

Найдена связь комиссионок и советских спекулянтов
© Мослента

Таких людей можно было увидеть у входа в сам магазин. Они пристально наблюдали за теми, кто несет вещи в комиссионку, и пытались сами перехватить товар, если видели в нем какую-то ценность. Далее выгодно купленную вещь перепродавали дороже.

При этом полиция часто разгоняла спекулянтов, но они появлялись вновь, сменяя друг друга.

Ранее был раскрыт способ расследования ограблений с помощью сотрудников столичных комиссионок на примере истории знаменитой балерины Екатерины Гельцер.

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