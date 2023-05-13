120-летний дуб поборется за титул дерева года

Жители Рязанской области могут принять участие в голосовании конкурса «Российское дерево года – 2023». Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

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В рамках конкурса проводятся работы по выявлению и сохранению уникальных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность для России.

Голосование за дерево страны проходит с 1 мая по 1 августа. Всего в конкурсе 69 номинантов из разных уголков страны.