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120-летний дуб из рязанской Солотчи поборется за титул дерева года

Жители Рязанской области могут принять участие в голосовании конкурса «Российское дерево года – 2023». Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

120-летний дуб поборется за титул дерева года
© 62info.ru

В рамках конкурса проводятся работы по выявлению и сохранению уникальных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность для России.

Голосование за дерево страны проходит с 1 мая по 1 августа. Всего в конкурсе 69 номинантов из разных уголков страны.

Рязанскую область представляет Дуб черешчатый (№52 в списке), который растёт в Солотче на территории Дома-музея Пожалостина. Его примерный возраст около 120 лет, высота 21 метр, диаметр ствола 110 сантиметров.

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