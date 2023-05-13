120-летний дуб поборется за титул дерева года

120-летний дуб из рязанской Солотчи поборется за титул дерева года
Жители Рязанской области могут принять участие в голосовании конкурса «Российское дерево года – 2023». Об этом сообщают «Рязанские ведомости».
В рамках конкурса проводятся работы по выявлению и сохранению уникальных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность для России.
Голосование за дерево страны проходит с 1 мая по 1 августа. Всего в конкурсе 69 номинантов из разных уголков страны.
Рязанскую область представляет Дуб черешчатый (№52 в списке), который растёт в Солотче на территории Дома-музея Пожалостина. Его примерный возраст около 120 лет, высота 21 метр, диаметр ствола 110 сантиметров.