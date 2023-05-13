Мурмурация: что это простыми словами, фото

Это не просто красивое слово, а еще и уникальное природное явление, наблюдать которое – настоящее счастье. Кстати, некоторые фотографы делают целые проекты, посвященные мурмурации птиц.

© Dan Dzurisin/Flickr

«Рамблер» рассказывает, что такое мурмурация и как она устроена.

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Что такое мурмурация

Мурмурация – удивительное природное явление, при котором тысячи птиц образуют огромные стаи и в этих стаях движутся как единый организм, постоянно меняя направление движения. Стая сжимается, разлетается, резко поднимается вверх, а потом снова падает вниз, мечется вправо-влево. При этом с земли можно наблюдать, как стая принимает самые разнообразные геометрические фигуры, которым сложно подобрать название. Чаще всего мурмурацию устраивают скворцы и другие птицы, которые относятся к скворцовым.

Tanya Hart/Flickr

Для чего нужна мурмурация

Ученые продолжают изучать это явление. Считается, что таким образом птицы узнают всю информацию друг о друге. Интересно, что каждая птица в стае располагается таким образом, чтобы свет на нее попадал со всех сторон. При этом она может контролировать не только своих ближайших соседей, но и вообще всех птиц в стае. Еще птицы сбиваются в такие стаи, чтобы отпугивать хищников.

Когда происходит мурмурация

Это явление можно увидеть осенью, зимой и ранней весной за час до захода солнца. Происходит мурмурация рядом с местом, где птицы ночуют.

Где можно увидеть мурмурацию

Самые популярные места, где чаще всего можно наблюдать мурмурацию, – это датская часть полуострова Ютландия, шотландская деревня Гретна-Грин и английский город Брайтон. Сюда специально приезжают, чтобы наблюдать за птицами. Жители средней полосы России могут увидеть мурмурацию в конце лета – начале осени, когда птицы собираются в стаи перед тем, как улететь в теплые края на зимовку.

Airwolfhound/commons.wikimedia.org

Как птицы понимают, куда им надо лететь

У птиц встроенная «система навигации», они ориентируются по солнцу, звездам и магнитному излучению земли. Но как точно работает этот механизм, ученые пока не раскрыли.

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