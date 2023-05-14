Тысячи россиян уверены, что были избраны инопланетянами

Контактеры — люди, которые утверждают, что вступали в контакт с внеземными существами, причем не только инопланетянами, но и святыми. Как правило, контактеры уверяют, что те передали им свою мудрость или важные послания для человечества. Некоторые россияне устраивают платные консультации для желающих узнать ответ на свой вопрос от внеземных существ. Истории россиян, которые убеждены, что вступали в контакт с инопланетянами, — в материале «Ленты.ру».

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«Земля для них является колонией»

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«Это было в Екатеринбурге больше 30 лет назад. Мы ночевали у моей одноклассницы, которая жила в квартире на девятом этаже. На улице накрапывал дождь, но было достаточно тепло, дверь балкона была открыта настежь.

Одна из нас, не помню, кто именно, вышла подышать на балкон и увидела, что над крышей стоящей рядом высотки вокруг вентиляционных труб летала шаровая молния. Даже не могу объяснить, как она выглядела, но сразу поняла, что это то самое, о чем рассказывают очевидцы.

Она плыла медленно, и было ощущение, что она разумна. Открыв рты, мы втроем начали за ней наблюдать и даже обсуждать вслух, а она остановилась и резко полетела в нашу сторону. Мы вылетели из квартиры в подъезд, стали кричать и плакать. Было очень страшно.

Через какое-то время нам пришлось вернуться и подойти к балкону, чтобы закрыть его, но глаза сами искали шар и нашли!

"Молния летела от нашего дома, но она уже не сияла, как раньше, а была черного цвета, и было понятно, что это именно она. Она двигалась в сторону светящейся летающей тарелки. Да, именно, вся тарелка состояла из света, а цвет был похож на сиреневый или лиловый, даже не могу объяснить"

Молния зависала высоко, а из нее выходил столб света, прямо в землю. Куда и на что он был направлен — не было видно, так как по ощущениям это все было очень далеко. Затем этот столб света стал черным.

Короче говоря, в этот вечер у нас был шок. Нам было очень страшно, и казалось, что мы не уснем больше никогда. Мы улеглись втроем на диван и проснулись утром. Я даже не поняла, как заснула.

Об этом мы больше не говорили, так как было ощущение, что нам все привиделось или приснилось, и кому бы мы это ни рассказали, на нас бы посмотрели как на идиоток. Я знаю, что это было, и верю, что здесь мы не одни».

Такую историю корреспонденту «Ленты.ру» рассказала пользовательница под ником Воин Света, одна из подписчиц группы о контактерах — людях, которые верят, что сталкивались с внеземным или даже вступали с ним в непосредственный контакт. Среди публикаций — истории о встречах с инопланетянами, рисунки существ с большими черными глазами и фотографии летающих тарелок, якобы находящихся над сельской местностью.

Один из администраторов — Андрей Рогачев. Мужчине за 40, он интересуется темой уфологии с детства. Первый контакт с внеземным случился у него еще тогда — телепатический луч спустился через потолок, тело контактера завибрировало, а в голове появилcя вопрос: «Хочешь, чтобы мы тебя забрали?»

Рогачев ответил, что он живет с матерью и не может отправиться куда-либо. Тогда сила луча увеличилась, тело мальчика завибрировало сильнее, а затем все неожиданно исчезло.

Во время службы в армии мужчина попал на юг Урала, который считается одним из самых аномальных мест и где часто наблюдают НЛО. Однажды утром Андрей стоял на посту, разглядывал небо и думал, чем он займется, когда наступит дембель. Через некоторое время он заметил семь силуэтов высоко на горизонте. Они висели рядом, то удаляясь, то приближаясь.

«Через 20 минут мне надоело, я отвернул голову, и у меня пошли вспышки в глазах, будто от сварки. Затем я ушел в казарму на завтрак», — рассказывает он.

Однажды, по словам собеседника «Ленты.ру», ему удалось получить ответы инопланетных существ на свои вопросы.

«Вопросы были достаточно простые — про цель на Земле. Просил их себя показать. Ответы получились такие, будто бы они уже были заложены в голове. Целью своего прибытия инопланетяне назвали наблюдение и контроль за людьми. После этого звезда, которая надо мной висела, исчезла сразу», — говорит он.

Андрей считает, что после встреч с внеземными существами у него открылись другие каналы мировосприятия. Он утверждает, что может «считывать» информацию с человека — кем он работает и что собой представляет.

По словам собеседника «Ленты.ру», контактерами могут стать люди, которые в прошлой жизни имели связь с инопланетянами. Случается и такое, что человек приобретает способность выходить на контакт с пришельцами, когда достигает особенного уровня духовного развития.

«У инопланетян есть что-то вроде альянса — они объединяются между собой из разных звездных систем, — говорит контактер. — Земля для них является колонией, и они призваны держать ее в ежовых рукавицах. Они присматривают за людьми, чтобы те полностью себя не разрушили. Был даже случай в Воронеже, когда там должна была произойти катастрофа наподобие той, что была в Чернобыле, но инопланетянин дал о ней знать местному уфологу, и массовую гибель людей предотвратили»

Самые благоприятные зоны для контакта, по словам Рогачева, это те, которые выбирают сами инопланетяне, — экологически чистые, в аномальных зонах.

По словам мужчины, массового контакта с людьми не происходит, потому что человечество к нему не готово и утратило свои нравственные компоненты — люди ругаются матом по телевизору, семьи и экология рушатся, а дети смотрят порно.

Контактер Светлана утверждает, что люди и сами являются инопланетянами, ведь их душа, пришедшая в этот мир, набирает опыт во множествах разных тел. По ее словам, с каждой жизнью она заключает контракт на прохождение каких-то уроков и задач. Куда бы человек ни шел, все пути уже прописаны, а варианты событий предрешены.

Впервые внеземных существ женщина увидела в детстве, когда была в садике. Ей удалось даже пообщаться с инопланетянами, но затем они сказали, что им надо уходить и что они «отключат» девочку.

На протяжении всей жизни женщина чувствовала их поддержку, а затем внеземные существа стали проявляться все чаще и чаще. Сначала они были в виде звездочек, потом посреди дня стали появляться шары, которые меняли форму. Иногда в небе появлялось что-то наподобие самолета, но затем резко сворачивало в сторону и падало вниз.

«Потом они появились из ниоткуда в виде римской четверки, пролетели низко и исчезли в неизвестном направлении. Затем я увидела, как над домом висит фонарик. Он светился как точка, а в середине горел яркий свет. Вниз стала спускаться тарелка огромных размеров — темная, с какими-то узорами. Я позвала маму, она присела от страха».

Тарелка немного повисела и исчезла. Светлана говорит, что для установки необходимого контакта нужно верить в себя, в свое пространство. Немаловажным является и умение переключать ум.

«На земле живут не только люди, но и инопланетяне под видом людей, — уверена она. — Мы видим их как проекцию человека, но на деле они замаскированы под нас. Если присмотреться, их глаза выглядят по-другому, энергетика тоже вполне ощутима, и она совсем другая»

С другими контактерами женщина предпочитает не встречаться. На вопрос о том, как можно отличить хорошего контактера от плохого, отвечает коротко — все дело во внутреннем мироощущении и потоке естественности. По ее словам, в скором времени псевдоконтактеры саморазоблачатся и исчезнут.

«Без инопланетян мы никто. Они нами управляют, за счет них мы дышим, живем, развиваемся и передвигаемся, — продолжает собеседница «Ленты.ру». — Они дают нам технологии, одежду, чтобы прикрыться ею. Нам кажется, что мы придумали абсолютно все, но это вовсе не так».

«Образ Творца грозит мне пальцем с улыбкой на лице»

Среди контактеров существуют и ченнелеры — люди, которые организуют постоянную непосредственную коммуникацию или связь с высшими внеземными существами. Часто они организуют консультации для людей, которые приходят к ним с личными проблемами и вопросами. Высшие силы, в свою очередь, дают ответы через символы, образы или послания, которые контактеры-ченнелеры якобы должны передать обратившемуся.

Одна из ченнелеров по имени Виктория утверждает, что получила этот дар с самого рождения — будто бы с семи лет она видела сущности, а затем на какое-то время способности стерлись. В 21 год начался их сильный подъем, а ближе к 30 годам Виктория и ее соратница открыли школу для ченнелеров — стали учить людей открывать свои способности и каналы связи с внеземным.

«Больше трех лет назад у меня и самой открылся новый канал связи — с помощью горла. Оно сильно болело, психика не выдерживала. Ченнелинг — это очень сложно и энергозатратно, — говорит собеседница «Ленты.ру». — Сейчас у меня уже около 120 цивилизационных систем. Чаще всего клиенты хотят связаться с ними, чтобы задать как бытовые, так и глобальные и профессиональные вопросы».

Виктория утверждает, что в день она принимает шесть или семь клиентов. Оплату, как правило, определяет представитель другой цивилизации — исходя из собственных представлений, сколько стоит общение с ним.

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По словам собеседницы «Ленты.ру», откровения во время сеансов случаются довольно часто — однажды вода из ведра около реки, где проходил ченнелинг, стала подниматься и расплескиваться в разные стороны. Люди, которые присутствовали во время сеанса, были ошарашены.

Еще один ченнелер, Светлана Кондратьева, открыла в себе способности с помощью практики «чистого листа» — после того как она выписывала все мысли, что приходят в голову, женщина начинала писать вопросы. Неожиданно она стала замечать, что на них появляются ответы, причем прямо в голове.

Светлана уверена, что это не проявление шизофрении, а в голове действительно происходит диалог с чем-то внеземным. Только через год подобной практики женщина поняла, что это и есть ченнелинг.

Сейчас, по словам ченнелера, она контактирует более чем с десятью святыми и ангелами. Среди них Светлана выделяет Архангела Михаила, Богородицу, Николая-чудотворца, Серафима Саровского и Матрону. Список святых постоянно расширяется. Как правило, к женщине они являются в виде визуальных образов.

«У каждого из них есть своя манера речи. Допустим, Богородица, как правило, обращается к человеку "дитятко мое", кто-то общается исключительно в стихотворной форме», — говорит она.

На вопрос об оплате Светлана также ответила уклончиво — сказала, что все зависит от Высшего. Иногда услуги оказываются бесплатно.

Зато охотно Кондратьева рассказывает о необычных открытиях во время сеансов.

Однажды я работала с одной девушкой. Там появились несколько образов, в том числе образ Творца, но он стоял спиной ко мне. Вокруг все было залито светом. В то время я передавала ей послания — ею восхищались и радовались ее успехам, как родитель радуется успехам своего ребенка. И вдруг в послании сказали, что ко мне это тоже относится. Я не поверила, но тут увидела, что образ Творца разворачивается ко мне и грозит пальцем с улыбкой на лице, мол, зачем я так умаляю свой вклад

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«У них хорошо работает воображение»

Во время подготовки материала корреспонденту «Ленты.ру» написала одна из пользовательниц групп о контактерах по имени Арина. Она рассказала, что довольно давно изучает эту сферу и якобы научилась определять грань, когда человек действительно имеет доступ к внеземному и когда он просто бредит или страдает шизофренией.

«Это увлечение началось с моей мамы. Она слышала голоса, общалась со странными религиозными людьми, хотя в Бога никогда не верила, — говорит девушка. — У другого моего знакомого был контакт с женщиной, которая уверяла, что она из другой цивилизации. Еще одна женщина просила помочь избавиться от инопланетян, потому что они заглушали ей звуки».

По мнению Арины, многие контактеры считают свой дар наказанием, так как он чаще всего мешает им нормально существовать в обществе.

«У них хорошо работает воображение. Я познакомилась со многими людьми через одного знакомого, так он говорит, что через него проходит примерно 80 процентов людей, которые просто съехали на этой теме. У них есть отклонения в психике», — говорит она.

Психиатр клиники «МЕДСИ» Кристина Вирт считает, что однозначно сказать, болен ли человек, который утверждает, что вступал в контакт с инопланетянами, нельзя. Для этого необходимо оценивать дополнительные признаки, которые могут характеризовать ту или иную болезнь.

«Это может быть как норма, когда человек преследует определенные цели, говоря о том, что вступал в контакт с внеземными существами, например при диссоциальном расстройстве личности или шизофрении, — поясняет она. — Или же тот случай, когда человек неосознанно привлекает к себе внимание либо правда что-то ощущает и гиперболизирует это»

Кроме того, по мнению специалиста, подобные проявления могут быть связаны с неврологическими расстройствами или даже указывать на онкологические процессы в головном мозге.