Москвичи вспомнили цену бубликов из 90-х

«В 1994 уже далеко не шесть и не копеек», «Скорее всего, шесть рублей», «В 1994-м? Скорее 600 рублей», «В 89-м уже 12 копеек стоили!», «Шесть копеек были с маком, а без — пять копеек. Но это не в 94-м году, а раньше», — написали они.