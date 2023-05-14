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Москвичи вспомнили цену бубликов из 90-х

Москвичи поспорили о стоимости бубликов из 90-х. В Telegram-канале «Старая Москва» была опубликована фотография мягких баранок, которые продавали возле метро «Преображенская площадь» в 1994 году. Подписчики вспомнили вкус и хрустящую корочку этих изделий.

Москвичи вспомнили цену бубликов из 90-х
© Мослента

Один из пользователей мессенджера уточнил, что один бублик стоил шесть копеек, и получил ответ от других юзеров.

«В 1994 уже далеко не шесть и не копеек», «Скорее всего, шесть рублей», «В 1994-м? Скорее 600 рублей», «В 89-м уже 12 копеек стоили!», «Шесть копеек были с маком, а без — пять копеек. Но это не в 94-м году, а раньше», — написали они.

«Фастфуд 90-х», «Как классно, без упаковки, прям на ящике. Без всяких проблем», «Хрустящая корочка, а внутри мякиш сдобный», «У меня на "Павелецкой" так же было», «Вот чего сейчас не хватает», «Прямо вкус этих бубликов ощутила», «Самые вкусные бублики были», — заностальгировали юзеры.

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